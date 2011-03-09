افزایش 10تا 15درصدی تورم درسال 90/ هدفمندی تنها جابه جایی نقدینگی است

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگار مهر در بیان ارزیابی خود از وضعیت تورم در آستانه سال جدید گفت: یکی از نکاتی که همواره موجب تورم در آغاز سالهای گذشته می شده است تغییر قیمت خدمات دولتی بود که این موضوع در دو سال گذشته انجام نشد و امسال نیز نباید اتفاق بیفتد.

وی افزود: برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در آغاز سال به ویژه قیمت خدمات حمل و نقل و کالاهای مورد نیاز مردم، میوه شب عید و شیرینی وزارت بازرگانی تدابیری اندیشیده است که امیدواریم این تدابیر موجب جلوگیری از افزایش قیمت های زیاد در آغاز شود.

مصباحی مقدم با اشاره به هدفمندی یارانه ها در سال جاری افزود: بر خلاف تصور بسیاری که می گویند هدفمندی یارانه ها تزریق نقدینگی به کشور است، هدفمندی تنها جابه جایی نقدینگی است و هیچ نقدینگی جدیدی به کشور تزریق نمی شود بلکه نقدینگی از برخی خانواده ها که مصرف بیشتر دارند به عموم مردم و خانواده های کم درآمد منتقل می شود.

وی ادامه داد: در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تنها بخش اصلاح قیمتهاست که آثار تورمی اندکی دارد .

مصباحی مقدم در بیان پیش بینی خود از میزان تورم در سال آینده گفت: تصور می کنم تورم در سال آینده 10 تا 15 درصد افزایش داشته باشد و این افزایش نیز به دلیل تزریق نقدینگی ناشی از درآمد نفتی است که هر ساله کشور با آن مواجه است.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی در بیان آثار ناشی از این تورم هر ساله گفت: تورم همچون یک بیماری است و موجب می شود که تخصیص منابع نابهنجار باشد و توزیع درآمد نیز به نفع طبقات ثروتمند و به زیان طبقات ضعیف باشد.

وی معتقد است: باید هر چه زودتر روند تورمی در کشور کاهش پیدا کند و این موضوع نیز تنها با مدیریت روانی جامعه و کاهش تزریقی نقدینگی به سیستم اقتصادی کشور از سوی دولت و بانک مرکزی، محقق می شود.

مصباحی مقدم ادامه داد: این روند کاهش تورم در سالهای اخیر در کشور در حال انجام است.