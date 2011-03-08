علی عرشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشورهای سلطه طلب جهان سعی می کنند با اعمال تحریمهای مختلف در راه توسعه صنعت نفت و فروش نفت خام ایران مانع تراشی کنند، گفت: ایران برای هرگونه اقدام محدوده کننده راه حلی مناسب و همسو با منافع خود می یابد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه به اینکه ایران دومین دارنده ذخایر بزرگ نفت خام جهان است و از این رو اهمیت ویژه ای در عرصه بازار جهانی نفت دارد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت ملی نفت با نظر گرفتن شرایط بازار نفت و سیاستهای اوپک، نقش خود را به عنوان یک عرضه کننده مطمئن و قابل اتکا به بهترین وجه ایفا می کند.

وی در تشریح سیاستهای صادراتی شرکت ملی نفت ایران، توضیح داد: به کارگیری روشهای نوین بازاریابی به منظور حفظ بازارهای فعلی، تلاش برای شناسایی بازارهای بالقوه و نفوذ به بازارهای نوظهور همچون چین و هند که از رشد فزاینده تقاضا برخوردارند، از جمله سیاستهای صادراتی شرکت ملی نفت ایران است.

به گفته این مقام مسئول همچنین جایگزینی گاز طبیعی به جای نفت در بازار مصرف داخلی به منظور افزایش میزان صادرات نفت مد نظر قرار گرفته است.

عرشی تاکید کرد: در حال حاضر توسعه روابط خارجی از طریق تسهیل گشایش اعتبارات در قراردادهای فروش نفت و عقد قرارداد فروش مستقیم با پالایشگاهها برای کوتاه کردن دست دلالان نفتی را از دیگر سیاستهای صادراتی شرکت ملی نفت ایران است.

این مقام مسئول ادامه داد: توسعه مخازن ذخیره سازی در مناطق اصلی مصرف به منظور بهره گیری از اختلاف قیمت در بازارهای تک محموله و مدت دار، تغییر مکانیزم پرداخت بهای نفت از دلار به یورو و ین به منظور خنثی سازی تاثیر کاهش ارزش دلاراز دیگر اهداف این مجموعه نفتی است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت خاطر نشان کرد: توسعه قراردادهای معاوضه ای سوآپ با کشورهای همسایه شمالی که در بردارنده منافع دو جانبه است در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.

به گزارش مهر، با گذشت نزدیک به 13 سال از آغاز سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به خلیج فارس اخیرا با عدم تمدید قرارداد 4 شرکت خارجی، حجم سوآپ نفت خام ایران به صفر رسیده است.



بر این اساس، قرارداد سوآپ نفت خام چهار شرکت بین المللی سلکت انرژی تریدینگ، دراگون اویل امارات، ویتول سوئیس، کاسپین اویل دولوپمنت ایرلند در سالجاری میلادی توسط وزارت نفت تمدید نشده است و این شرکتها برای ادامه فعالیتهای نفتی در دریای خزر مذاکراتی را با روسیه و جمهوری آذربایجان آغاز کرده اند.