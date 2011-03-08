توانایی دفاعی ایران به صلح و ثبات منطقه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: همانطور که قبلاً‌ اعلام شده است این نیروگاه فعالیت عادی خود را انجام می دهد.

وی گفت: متخصصان و کارشناسان فنی ما به دقت همه مسائل را زیر نظر دارند، و بحث ایمنی آن در بالاترین حد استاندارد خود قرار دارد و طرف روسی متعهد به اجرای قرارداد بر اساس زمان پیش بینی شده است.

مهمانپرست ابراز امیدواری کرد همچنان با تعهدی که به اجرای این قرارداد وجود دارد در زمان پیش بینی شده تولیدات برق هسته ای نیروگاه وارد شبکه سراسری کشور شود.

در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه خبرنگاری پرسید انگلیس و فرانسه مشغول تهیه پیش نویس قطعنامه ای به شورای امنیت هستند تا در لیبی منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنند و انتظار می رود این قطعنامه این هفته در شورا مطرح شود موضع ایران در این باره چیست و روند کشتار مخالفان به دست قذافی چه تاثیری بر وجهه این کشور گذاشته است؟

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ گفت: در هیچ کشوری کشتار ملت به دست هیئت حاکمه آن هم با یک لشکر نظامی و حملات هوایی قابل انتظار و مقبولیت نیست و به شدت از طرف همه ملتها محکوم می شود .

مهمانپرست افزود: این روند باید متوقف و به دیدگاههای اکثریت مردم لیبی توجه شود و اراده آنها برای دخالت در تعیین سرنوشت خودشان مورد حمایت قرار گیرد.

وی گفت: سابقه حمایت برخی کشورهای غربی به ویژه مقامات آمریکایی از دیکتاتورها و مستبدان کشورهایی که در مناطق مختلف هستند، کاملا روشن و آشکار است و حتی در همین تحولاتی که در منطقه خاورمیانه یا شمال افریقا اتفاق افتاد شاهد بودیم که تا یکی دو روز مانده به اخراج این مستبدان به دست این ملتها ، آنها رسما اعلام حمایت می کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بنابراین بهانه کردن دفاع از حقوق ملت در کشور لیبی یا برخی کشورهای دیگر و به این بهانه ورود نظامی ، تسلط و اشغالگری، حتما مورد تایید نخواهد بود و ملتهای منطقه چنین اجازه ای به آنها نخواهند داد.

مهمانپرست گفت:توصیه می کنیم به جای اینکه به دنبال ترفندهایی برای حضور نظامی خودشان در این کشورها در آینده باشند کمک کنند تا ریشه های استبداد و دیکتاتوری از این کشورها برچیده شود و حمایت خودشان را از این دیکتاتورها قطع کنند .

وی ادامه داد: اگر چنین مسئله ای اتفاق بیفتد ملتها خود به خود سرنوشت کشور خودشان را به دست خواهند گرفت و ارامش و ثبات بر قرار خواهد شد.

در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه خبرنگاری پرسید: در روزهای گذشته مقامات رژیم صهیونیستی سخنانی درباره تشکیل دولت فلسطینی مطرح کردند و از طرفی دولت انگلیس و چند کشور اروپایی خواستار ارتقای سطح روابط دیپلماتیک با فلسطین شدند ، ارزیابی وزارت امور خارجه از تغییر مواضع رژیم صهیونیستی و غرب در قبال مسائل فلسطین در شرایط کنونی چیست؟

رامین مهمانپرست در پاسخ گفت : یکی از مهمترین تاثیرات تحولات منطقه بر موضوع فلسطین خواهد بود.

وی افزود : موضوعی که تا زمان فعلی در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار داشته اشغالگری ، تجاوز به حقوق ملت فلسطین و کشتار بی رحمانه مردم این منطقه بوده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: مسلما اگر این رژیم نامشروع از طرف قدرت های سلطه گر حمایت نمی شد و اگر کشورهای منطقه موضع صریح و قاطعی درباره این جنایات می گرفتند ، رژیم صهیونیستی به خود جرات نمی داد این گونه در حق مردم فلسطین ظلم و جنایت کند.

وی ادامه داد: این تحولات مسلما همه معادلات منطقه را به هم خواهد زد و اشاره ای که برخی مقامات رژیم صهیونیستی به حقوق ملت فلسطین یا تشکیل دولت فلسطین می کنند نشان دهنده نگرانی انها از مطالبات مردم فلسطین در قبال سرزمین فلسطین است و فکر می کنند با دادن برخی امتیازات ظاهری می توانند صدای ملت فلسطین و کشورهای منطقه را درحمایت از حقوق فلسطینیان خاموش کنند.

مهمانپرست گفت: زمانی آرامش و ثبات برقرار خواهد شد که سرزمین مقدس فلسطین در اختیار همه فلسطینی ها قرار گیرد و همه اشغالگرانی که در این سرزمین حضور دارند به سرزمین های اصلی خودشان بر گردند.

در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه ، مهمانپرست در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اومانو در نشست شورای حکام گفت: ما قبلا اشاره کرده بودیم که فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران کاملا در چارچوب حقوق خود صورت می گیرد و جنبه صلح آمیز دارد و نداشتن انحراف به سمت اهداف غیرصلح آمیز مجددا در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است .

وی افزود : اگر برخی مواضع به صورت دوپهلو و ابهاماتی طرح می شود موضوع قدیمی است و هیچگونه سندیتی ندارد و تاکنون اسناد واقعی آن هم ارائه نشده است.

مهمانپرست گفت : این نشاندهنده این است که فشار سنگین به لحاظ سیاسی روی عملکرد آژانس وجود دارد و تلاش می شود در این زمینه اهداف سیاسی برخی کشورها را تامین کند.

وی افزود : ما مجددا شاهد بیانیه کشورهای عضو عدم تعهد در این نشست هستیم که بیش از 120 کشور که عضو این جنبش هستند از فعالیت صلح آمیز هسته ای کشور ما حمایت کردند.

در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه ،خبرنگاری پرسید یک هیئت عالی رتبه ایرانی که یکی از مشاوران رئیس جمهور هم در آن حضور دارد برای شرکت در اجلاس زمین از سازمان ملل تقاضای ویزا کرده است آیا سفر این هیئت را تایید می کنید؟

مهمانپرست در پاسخ گفت: متاسفانه چون محل مجمع عمومی سازمان ملل در کشور آمریکا قرار دارد هر اجلاسی که در این کشور برگزار شود و هر هیئتی که بخواهد به آنجا سفر کند ناچار به اخذ روادید از این کشور است.

وی افزود: این که هیئت های ما برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل روادید دریافت و به آمریکا سفر می کنند مشخصا در چارچوب تعریف شده موضوعاتی است که در بخش بین الملل تعریف می شود.

مهمانپرست گفت: هر چند وقت برای حضور هیئت های ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و کمیسیون های مربوط به آن ، شاهد تفسیرها ، اظهارنظرها و جهت گیری های رسانه ای به صورت هدفدار هستیم که این شیطنت رسانه ای است.

وی افزود: اجلاس روز زمین اجلاسی است که به ابتکار سازمان ملل و همزمان با نوروز برگزار می شود که این روز مورد توجه همه کشورها و مصوبه سازمان ملل است .

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: طبیعی است که اگر اجلاسی باشد هیئتی از کشور ما حتما شرکت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: تاریخ و فرهنگ نوروز متعلق به کشور ما و همه کشورهای منطقه است که در طول تاریخ خودشان درباره آن برنامه های مختلف و متنوعی اجرا می کردند ، بنابراین نباید از این گونه سفرهای عادی برای حضور در اجلاس بین المللی تفسیر دیگری داشت.

در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه ، خبرنگاری پرسید با توجه به اتفاقات اخیر لیبی و پرونده بیش از سی ساله امام موسی صدر و انتشار خبرهایی درخصوص زنده بودن وی ، آیا وزارت امور خارجه نمی خواهد برای تعیین سرنوشت امام موسی صدر اقدامات بین المللی انجام دهد؟

مهمانپرست در پاسخ گفت : دستگاه سیاست خارجی هیچ وقت پرونده امام موسی صدر را از دستور کار خود خارج نکرده بود.

وی افزود :وزارت امور خارجه همواره در همه مذاکرات و روابط رسمی با لیبی و سایر کشورهایی که به نوعی مرتبط با این موضوع بودند این مسئله را پیگیری می کرد .

وی گفت : اتفاقات اخیری که در لیبی در حال وقوع است کمک می کند تا فضای جدیدی ایجاد شود و می تواند ما را امیدوار کند که اطلاعات موثقی از وضع این شخصیت قابل توجه در جهان اسلام به دست آید.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه همه اقداماتی را که در این زمینه می تواند موثر باشد در دستور کار داریم اضافه کرد : از طریق مجامع بین المللی این موضوع را به طور رسمی پیگیری کردیم .

مهمانپرست گفت : وزیر امورخارجه هم تاکید کرده است که دستگاه سیاست خارجی خود را موظف می داند تا همه اقدامات لازم را برای پیدا کردن اطلاعات درخصوص وضع امام موسی صدر به کار گیرد و این موضوع در دستور کار ما قرار دارد.

مهمانپرست درباره سخنان دیروز وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص روابط ایران و عربستان افزود : از ابتدا اعلام کرده ایم که ارتباط نزدیک کشورهای منطقه و همکاری و همگرایی آنها می تواند بهترین محیط را برای ثبات ، امنیت ، پیشرفت اقتصادی و توسعه این کشورها در پی داشته باشد.

وی گفت : این که ممکن است تحولاتی در نظام سیاسی کشورها روی دهد و مردم در کشورهای مختلف نظراتی داشته باشند یا بخواهند اعتراض و خواسته های خود را به شکل های مختلف اعلام کنند باید به خواست اکثریت مردم در هر کشوری احترام گذاشته شود.

مهمانپرست افزود: اگر حکومت ها به نظرات اکثریت مردم توجه کنند و از خواست آنان حمایت شود ، حتما شاهد دولت های با ثبات و پایداری در منطقه خواهیم بود.

وی تاکید کرد: تا وقتی اکثریت مردم از هیئت حاکمه خودشان حمایت کنند حتما مورد تایید و حمایت ما هم خواهد بود.

رامین مهمانپرست در ادامه نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره تلاش آمریکا و انگلیس برای براندازی دولت نوری مالکی افزود : دولتی که در عراق سر کار است بر اساس آرای مردم در فضایی کاملا سازنده ، با مشارکت قابل توجه مردم عراق و مشارکت و رایزنی های گروه ها و احزاب مختلف تشکیل شده است.

وی مالکی را نماینده ملت عراق دانست و اضافه کرد : ما حتما روابط بسیار خوب خود با عراق را در بالاترین سطح پیگیری خواهیم کرد و از همه ظرفیت هایی که می تواند به ملت دو کشور کمک کند و دستاوردهای مهمی برای مردم منطقه داشته باشد استفاده خواهیم کرد.

رامین مهمانپرست در ادامه نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره جمع بندی مذاکرات راهبردی ایران و هند ، درخواست این کشور برای اصلاح فرمول محاسبه نرخ گاز و لزوم ایجاد خط لوله صلح افزود : جمهوری اسلامی ایران و هند از کشورهای موثر و مقتدر منطقه هستند.

وی گفت : ایران و هند رابطه ای تاریخی و طولانی با هم دارند و مشترکات فراوانی در موضوعات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی دو کشور مشاهده می شود.

مهمانپرست با اشاره به اهمیت این نشست ها در استفاده از ظرفیت های دو کشور برای توسعه بلندمدت روابط دوجانبه افزود : در این نشست ها درباره موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی نیز تبادل نظر می شود.

وی گفت : یکی از موضوعاتی که حتما قابل توجه خواهد بود و تصمیم گیری درباره آن می تواند به امنیت بیشتر در آینده کمک کند موضوع انرژی و امنیت آن است.

مهمانپرست افزود : ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی دنیا و هند به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی با توجه به رشد اقتصادی خود و جایگاهی که در اقتصاد بین الملل خواهد داشت می توانند این رایزنی ها را پیگیری کنند.

وی اضافه کرد : دو کشور می توانند برای تامین انرژی و امنیت آن با فرمول هایی که می تواند به تامین نیازهای انرژی کمک کند تبادل نظر داشته باشند.

مهمانپرست گفت : چنانچه توافق کشورها و همکاری آنها به تامین منافع همه کشورهای صادر و وارد کننده انرژی منجر شود ما این توافقات را مطلوب تلقی و پیگیری می کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره علت تمجید وزیر دفاع آمریکا از قدرت نظامی ایران در منطقه و جهان افزود : توانایی دفاعی کشورمان به صلح و ثبات منطقه کمک می کند.

وی گفت : اگر همه کشورهای منطقه در بالاترین سطح دفاعی خود بودند حتما این منطقه امن ترین منطقه جهان بود و ریشه های ناامنی را در حضور نیروهای نظامی خارجی می دیدند.

مهمانپرست افزود : اذعان همه به اقتدار نظامی جمهوری اسلامی و توانمندی در دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی کشورمان موضوع جدیدی نیست و با کمی دقت متوجه این اقتدار خواهند شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تحولات منطقه افزود: آنچه مشخص است خواست و اراده ملل منطقه مبنی بر وابسته نبودن به قدرتها و تمکین نکردن در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی است که غربیها و امریکاییها از آن حمایت می کنند.

وی وقایع منطقه را ضربه ای به منافع این قدرتها دانست و افزود: این مسئله آنان را به عکس العمل می اندازد و تلاش می کنند انحرافاتی درحرکت مردم منطقه ایجاد و موضوعات غیرواقعی را مطرح می کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنان تلاش بسیار می کنند نشان دهند شبیه آنچه در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه روی می دهد در کشورهای مستقل و مؤثر منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران هم اتفاق می افتد.

وی افزود: این تقلبی بزرگ در موضع گیری مقامات سیاسی و اقدامات رسانه ای کشورهای غربی است و حال آنکه این کشورها همواره مدعی دموکراسی و رعایت حقوق بشر هستند و دموکراسی را همواره احترام گذاشتن به رأی اکثریت معنا می کنند.

مهمانپرست گفت: با این حال به عمد در بسیاری از کشورها صدای اکثریت مردم را نمی شنوند و تلاش می کنند موجی مصنوعی و تقلبی ایجاد کنند و این موج غیرمقبول از نظر ملت را به عنوان حرکت اکثریت مردم نشان بدهند و با همین رویکرد، رسانه های خود را بر این مسئله متمرکز کنند.

وی افزود: آنچه در جمهوری اسلامی وجود دارد و چشم های بینا و گوشهای شنوا باید نظر اکثریت قاطع ملت ما را ببیند و بشنود ، حضور گسترده مردم در حمایت از نظام ، انقلاب و رهبری خودشان است.

مهمانپرست گفت: این مسئله در 32 سال گذشته بارها نشان داده شده است وامسال نیز بویژه در مراسم جشن سالگرد پیروزی انقلاب در 22 بهمن به وضوح قابل مشاهده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه چشم های مقامات غربی توانایی دیدن یا گوش های آنها توانایی شنیدن را ندارد مشکلی جدی است که حتماً باید برای رفع این نقیصه اقدام کنند.

مهمانپرست در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری این جشن و ترکیب دعوت شدگان به آن افزود : برخی از این میهمانان در سطح رئیس جمهور ، نخست وزیر یا وزرای امور خارجه شرکت خواهند کرد.

وی گفت : هنوز به شکل دقیق نمی توانیم مشخص کنیم که سطح هیات های هر کشور به چه اندازه است .

مهمانپرست ابراز امیدواری کرد : این جشن که از پارسال به شکل جهانی برگزار و در سازمان ملل مصوب شد در آینده ، مرکز توجهی برای همفکری ، کار مشترک فرهنگی و توجه به همکاری های منطقه ای باشد.

وی گفت : امیدوارم از این سنت تاریخی که در کشورمان و برخی کشورهای منطقه وجود داشته و دارد برای همکاری های بیشتر ، صلح و ثبات و توسعه روابط این کشورها بهره برداری شود.