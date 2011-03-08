بهترین روش برای تربیت مدیران حضور آنها در اردوهای جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید خراسانی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: بسیج سازندگی موضوع فرهنگ سازی در حوزه های سازندگی کشور را دنبال می کند و رسانه ها هم می تواند در ترویج این فرهنگ یار و معین بسیج سازندگی باشند.

وی با اشاره به نخستین جلسه هم اندیشی پیشکسوتان جهادگر که طی 3 روز در اوایل اسفند ماه با حضور 313 نفر از نخبگان بسیجی برگزار شد، گفت: باتوجه به اینکه طی 10 سال اخیر با استقبال بسیار خوبی که جوانان ما در سراسر کشور برای حضور در مناطق محروم جهت سازندگی کشور داشتند امسال به این نتیجه رسیدیم که یک جلسه هم اندیشی را برگزار کنیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه در این جلسه هم اندیشی 18 کارگروه تخصصی برای تدوین راهبردهای حرکت های جهادی در مناطق محروم کشور تشکیل شد، گفت: البته از ماه ها پیش جهادگران بسیجی "منظومه فکری حرکت های جهادی" را تهیه کردند که در حقیقت پیش نویس برنامه مرکز راهبردی مطالعات و هدایت حرکت های جهادی بود.

سردار خراسانی در ادامه با بیان اینکه یکی از راه های تربیت مدیران آینده در کشور حضور آنها در اردوهای جهادی است گفت: جوانانی که در کنار درس خواندن خود سخت ترین کارها را در نقاط دور دست کشور انجام می دهند در حقیقت هم کار گروهی و هم آینده خود را تمرین می کنند که این بزرگترین دستاورد می باشد.

وی گفت: تقویت حرکت های جهادی برای سازندگی کشور مقدمه تربیت مدیران آینده خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با ابراز امیدواری از اینکه اردوهای جهادی بتواند در حوزه های فرهنگی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه دهه اخیر به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است این اردوها می تواند گره بخش پیشرفت و عدالت جامعه را برطرف کند به طوریکه جوانان در یک حرکت انقلابی آن را مدیریت کنند.

سردار خراسانی با بیان اینکه اولین جلسه این هم اندیشی ضرورت راه اندازی مرکز راهبردی مطالعات و هدایت حرکت های جهادی بود بطوریکه بلافاصله با مشارکت بسیج دانشجویی و بسیج سازندگی چنین مرکزی در تهرن راه اندازی شد، گفت: با راه اندازی این مرکز جوانانی که علاقه مند هستند حرکت های جهادی را تجربه کنند پناهگاهی برای ارائه نظراتشان و همچنین سازمانی برای تدوین این نظرات تاسیس شد.

وی افزود: دومین دستاورد ما این بود که جوانانی که در سراسر کشور علاقه مند هستند در سازمان بسیج خدمت کنند دوره ای از حضور خود را در مناطق محروم اختصاص دهند، بود .

رئیس سازمان بسیج سازندگی همچنین در بیان سومین دستاورد این جلسه هم اندیشی عنوان کرد: در این جلسه تعدادی از نخبگان بسیجی انتخاب شدند تا به طور دائمی حرکت های جهادی را مدیریت کنند.

سردار خراسانی در ادامه به فتنه سال گذشته اشاره کرد و افزود: در زمانی که دشمنان نظام اسلامی با مزدوران داخلی در حال ایجاد فتنه در کشور بودند جهادگران ما اعلام کردند که اجازه نخواهند داد حتی در شرایط فتنه چنین حرکتهای جهادی برای سازندگی کشور به نسل های آینده منتقل نشود.

وی افزود: همچنین ما با برپایی این جلسه هم اندیشی به رهبری لبیگ گفتیم به گونه ای که جهادگران بسیجی اعلام کردند که اجازه نخواهند داد چراغی که در جهاد سازندگی با تدبیر غلط به خاموشی گرایید در بسیج سازندگی نیز خاموش شود.

رئیس سازمان بسیجی سازندگی در بخش دیگری از سخنانش به حضور جهادگران اروپایی در خوزستان اشاره کرد و افزود: یکی از دستاوردهای این هم اندیشی ما محدود به داخل کشور نشدیم به عبارتی دیگر برنامه ای برای حضور در خارج از کشور و هم میزبانی جهادگران کشورهای علاقه مند را در این جلسه دنبال کردیم.

وی با بیان اینکه امروز با تکیه بر این هم اندیشی با قاطعیت اعلام می کنیم که الگوی موفقیت یک حرکت انقلابی را می توانیم به جوانان کشورهای علاقه مند ارائه دهیم گفت: در سال آینده فعالیت های جهادگران را در حوزه روحانیون و مبلغین توسعه خواهیم داد.

سردار خراسانی خاطر نشان کرد: در حقیقت در این جلسه هم اندیشی علاوه بر دستاورد تدوین راهبرد جهادگران بسیجی طی 10 سال آینده توسعه فعالیت ها در خارج از کشور و همچنین توسعه فعالیت ها از دانشگاه ها به فضای جهادی طلاب و دانش آموزان را شامل می شد.

وی در ادامه به برنامه های بسیج سازندگی در عید نوروز اشاره کرد و افزود: ما در عید نوروز شاهد حضور 10 هزار دانشجو برای خدمت رسانی به مردم در مناطق محروم خواهیم بود. ضمن اینکه در حدود 2 هزار نفر از اقشار مختلف مردم از جمله روحانیون نیز در این حرکت جهادی شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه حدود 200 دانشگاه پشتیبانی حضور دانشجویان را برای حرکت جهادی در مناطق محروم کشور درایام نوروز را بر عهده دارند گفت: خوشبختانه در 23 استان کشور جهادگران بسیجی خدمت رسانی به مردم را انجام داده اند ضمن اینکه هم حداقل 80 گروه جهادی از هفته گذشته به خوزستان عزیمت کرده اند که حدود 20 گروه فارغ التحصیل در آن حضور دارند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه این فضای خدمت رسانی به مردم در مناطق محروم در کنار اردوی راهیان نور می تواند یک کار تاثیرگذار فرهنگی باشد، گفت: حضور پررنگ دانشجویان، طلاب و جهادگران در مناطق محروم می تواند نقطه عطفی برای یک حرکت توسعه یافته در فضای حرکت های جهادی باشد.

وی خاطر نشان کرد: در حقیقت این حرکت های جهادی مولد یک حرکت جدید است، به طوریکه در سالهای اخیر طنزها، داستانها، اشعار، خاطرات و فیلم های مستندی که دانشجویان و طلاب در مناطق محروم ارائه کرده اند خود می تواند فرهنگ جدیدی را به جامعه ارائه کند.

سردار خراسانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره هجرت گفت: این جشنواره در ماه های گذشته آغاز شده و اردیبهشت سال آینده که سالروز تاسیس بسیج سازندگی است اسامی برندگان این جشنواره اعلام خواهد شد.

وی افزود: تا کنون بیش از 1000 عکس و 4500 اثر شامل فیلم های مستند، خاطرات و طنز ارائه شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی در خصوص نامگذاری امروز به نام روز منابع طبیعی گفت: همزمان با این روز کنفرانس مراسم منابع طبیعی در سراسر کشور برگزار می شود ضمن اینکه سازمان بسیج سازندگی نقش موثری در تحول حوزه منابع طبیعی کشور دارد زیرا موضوع این کنفرانس بحث موضوع حرکت های جهادی است.

وی همچنین در مورد تامین امکانات برای جهادگران بسیجی در مناطق محروم نیز گفت: از ماه ها قبل جهادگران بسیجی مناطق محروم را شناسایی می کنند و مقدمات لازم را برای حضور سایر جهادگران در این مناطق آماده می نمایند. البته ممکن است مشکلاتی بوجود بیاید که به مرور برطرف خواهد شد.

سردار خراسانی در پایان در خصوص اینکه چه کشورهایی در اردوی جهادگران بسیجی شرکت خواهند کرد گفت: در گام اول ما الگوی موفق حرکت های جهادی را به سایر کشورها ارائه کردیم و در این جلسه و جلسه هم اندیشی مهمانانی از کشورهای آفریقایی، آسیایی و حتی اروپایی داشتیم ضمن اینکه امروز هم در خوزستان یک گروه جهادی از کشور انگلیس کار خود را شروع کرده است.