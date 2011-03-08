50 درصد دانه های روغنی کشور در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی کمالی ظهر سه شنبه در حاشیه اجرای طرح سیستم آبیاری تحت فشار در گرگان، اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه بخش کشاورزی و تنوع این بخش تحقیقات باید گسترش یابد و ایستگاههای پژوهشی نیز تقویت شوند.



کمالی در ادامه افزود: تقویت ایستگاههای تحقیقاتی باید از جنبه های مختلفی چون نیروی متخصص، پژوهشگر و مجهز کردن ایستگاهها بطوریکه ایستگاهها چندمنظوره شوند و در آنها هم کار تحقیقاتی شود و هم الگو و پایلوتی در معرض دید کشاورزان باشد که یافته های علمی را در مزارع به کار بگیرند و شاهد تاثیر تحقیقات در کشاورزی باشیم.



وی ادامه داد: در استان گلستان هم مراکز تحقیقاتی وجود دارد و هم یکی از موسسات ملی سازمان یعنی موسسه تحقیقات پنبه کشور و هم بخشی از فعالیت های شیلاتی وجود دارد.



وی افزود: در این سه مجموعه تحقیقاتی ،محققان در چارچوب سیاست های ملی سازمان، فعالیت های پژوهشی خود را به انجام می رسانند.



وی در ادامه به استعدادها و پتانسیل های استان اشاره کرد و گفت: این استعداد ها و پتانسیل ها در بخش های مختلف از جمله بخش های زراعی، دامپروری، شیلات، جنگل و مرتع است و ویژگی های خاص خود را دارد و لذا طرح های متعدد در این زمینه ها در استان ضروری است.



دکتر کمالی سپس گفت: در حال حاضر در گرایش هایی چون اصلاح نژاد و معرفی رفم ها، دامپروری، تغذیه دام و مدیریت دامپروری طرح های تحقیقاتی در دست اجراست.