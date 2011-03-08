ایران در فهرست 4 کشور دارنده تکنولوژی توربین V94.2 قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری در چهارمین سمینار تخصصی واحدهای گازی V94.2 گفت: با توجه به رشد مصرف برق در کشور، سالانه 20 تا 25 واحد توربین V94.2 در کشور نصب میشود، این در حالی است که هم اکنون ایران در کنار کشورهای اروپایی به جمع 4 کشور دارنده تکنولوژی ساخت این توربینها پیوسته است.
مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید توانیر افزود: پره این توربینها از نوع توربینهای گازی هایتک هستند که در ایران ارزانتر و در سطح کیفیت 3 کشور دارنده این تکنولوژی در دنیا تولید میشود. به این معنا که ایران در کنار اروپا، امریکا و ژاپن، می تواند این دانش هایتک را به کار بسته و علاوه بر خودکفایی، صادرکننده این توربینهای پیشرفته به دنیا باشد.
وی تصریح کرد: به دلیل ساخت داخلی شدن پرههای این توربین، تولید، خرید و فروش پره از سوی ایران رونق پیدا کرده است.این درحالی است که پره توربینهای گازی در دنیا مصرف بالایی دارد و به دلیل اینکه ایران میتواند 30 درصد از سازندگان دیگر ارزانتر به تولید بپردازد.
منصوری گفت: زمانیکه ایران تصمیم گرفت تا توربین گازی در کشور بسازد، توانیر با پشتیبانی از شرکت مپنا، گامهایی را برای حمایت از ساخت داخلی شدن این تجهیزات کلیدی صنعت برق برداشت و در مرحله اول، قرارداد ساخت 30 واحد از این توربینهای V94.2 را به این شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران(مپنا) سپرد. هر بار که این توربینها در کشور ساخته شد، درصد ساخت داخلی آنها افزایش یافت؛ اما به مرور زمان با وارد شدن شرکتهای دیگر از جمله کارخانه پرهسازی پرتو که یکی از تجهیزات پرمصرف که همان پره توربین است را میسازد، ایران کم کم به مرز خودکفایی رسید.
وی اظهار داشت: توانیر قرارداد خرید 200 دست پره توربین را با شرکت پرتو منعقد کرده است، این درحالی است که نظر به رشد روز افزون مصرف برق در کشور، به نظر می رسد ساخت این توربینها بتواند بدون اینکه هزینه بالایی را به کشور تحمیل کند، راندمان نیروگاهها را بالا برد، چراکه در کنار هر دو واحد از توربینهای V94.2، یک واحد سیکل ترکیبی نیز نصب می شود.
همچنین در ادامه، مجید بهمنی مدیرعامل شرکت پرتو نیز گفت: 18 هزار مگاوات از برق کشور از سوی توربینهای V94.2 در کشور تولید می شود و می توان گفت که تولید یک سوم برق تولیدی کشور را این توربینها به عهده دارند.
وی اظهار داشت: این توربینها در ایران و تحت لیسانس زیمنس آلمان در مپنا تولید میشود. این درحالی است که در شرایط تحریم، دسترسی به منابع از سوی شرکتهای داخلی محدود است، اما علیرغم مشکلات که برای شرکتها پیش میآید، موفق میشوند که هر سال همپای افزایش نیاز کشور وعلیرغم تحریمها، پیش روند.
بهمنی خاطرنشان کرد: هم اکنون شرکتهای پیمانکاری با محدودیت منابع مالی مواجه هستند و دولت نیز بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت نمیکند این درحالی است که هم اکنون 2 تا 3 هزار میلیارد تومان بدهی به مپنا وجود دارد که فشار سنگینی را بر بدنه این شرکت پیمانکاری وارد می سازد.
وی از ساخت ماهیچههای سرامیکی برای توربینهای V94.2 خبرداد و گفت: انتقال دانش فنی ساخت این ماهیچهها از سالهای قبل از سوی دنیا ممنوع بوده است، اما ایران موفق به استفاده از منابع فکری مهندسان داخلی شده و این ماهیچهها را در کشور ساخته است، به نحوی که هم اکنون در اروپا سه شرکت تولید انبوه دارد، اما ایران نیز به این جمع پیوسته است.
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