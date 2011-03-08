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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

گزارش خبرنگار اعزامی مهر- 3/

سقف مشارکت خارجیان در سرمایه‌گذاری در ایران اعلام شد

سقف مشارکت خارجیان در سرمایه‌گذاری در ایران اعلام شد

مدیر کل سرمایه گذاری خارجی ایران از رشد 86 درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال گذشته خبرداد و تصریح کرد: هیچ محدودیتی در سرمایه گذاری خارجی نداریم، ضمن اینکه خارجیان می توانند حتی تا 90 درصد در سرمایه گذاریها نقش و مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اسپانیا، سامان قاسمی در نشست مشترک با سفیر ایران در اسپانیا و هیئت سرمایه پذیر ایرانی که برای مذاکرات با سرمایه  گذاران اسپانیایی  به این کشور سفر کرده اند، گفت: مجوز سرمایه گذاری خارجی باید ظرف مدت 10 روز از سوی دستگاه‌های مختلف کشور صار شود.

مدیر کل سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در ایران، گفت: از ابتدای سال 90 هم پنجره واحد  در این راستا اجرایی خواهد شد.

وی بخش گردشگری را از بخشهای مهم و جذاب برای سرمایه گذاری خارجی عنوان و بیان کرد: سرمایه گذاران خارجی از کانال سازمان سرمایه گذاری خارجی می توانند وارد شود.

قاسمی گفت: با وجود کاهش رشد اقتصادی در دنیا اما ایران حتی با وجود تحریمها با مشکلی مواجه نشده و به عبارتی، بحران اقتصادی در اقتصاد ایران بی تاثیر بوده است.

وی تاکید کرد: در قانون ایران هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجیان و مشارکت آنها وجود ندارد و آنها می توانند حتی تا 90 درصد در سرمایه گذاریها نقش و مشارکت داشته باشند.

در این جلسه، سرمایه پذیران از اقتصاد ایران و بخش خصوصی کشور مشکلات و مسائل خود را در بخشهای مختلف اعلام کردند.

سرمایه پذیران از ایران از بخشهای مختلف همچون بانک، پتروشیمی، بخش مسکن، اتاقها بازرگانی، خانه های صنعت و معدن، پالایشگاه، صندوق سرمایه گذاری تعاون و غیره در این سفر حضور داشته اند.

کد مطلب 1269908

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