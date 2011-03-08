به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اسپانیا، سامان قاسمی در نشست مشترک با سفیر ایران در اسپانیا و هیئت سرمایه پذیر ایرانی که برای مذاکرات با سرمایه گذاران اسپانیایی به این کشور سفر کرده اند، گفت: مجوز سرمایه گذاری خارجی باید ظرف مدت 10 روز از سوی دستگاه‌های مختلف کشور صار شود.

مدیر کل سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در ایران، گفت: از ابتدای سال 90 هم پنجره واحد در این راستا اجرایی خواهد شد.

وی بخش گردشگری را از بخشهای مهم و جذاب برای سرمایه گذاری خارجی عنوان و بیان کرد: سرمایه گذاران خارجی از کانال سازمان سرمایه گذاری خارجی می توانند وارد شود.

قاسمی گفت: با وجود کاهش رشد اقتصادی در دنیا اما ایران حتی با وجود تحریمها با مشکلی مواجه نشده و به عبارتی، بحران اقتصادی در اقتصاد ایران بی تاثیر بوده است.

وی تاکید کرد: در قانون ایران هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجیان و مشارکت آنها وجود ندارد و آنها می توانند حتی تا 90 درصد در سرمایه گذاریها نقش و مشارکت داشته باشند.

در این جلسه، سرمایه پذیران از اقتصاد ایران و بخش خصوصی کشور مشکلات و مسائل خود را در بخشهای مختلف اعلام کردند.

سرمایه پذیران از ایران از بخشهای مختلف همچون بانک، پتروشیمی، بخش مسکن، اتاقها بازرگانی، خانه های صنعت و معدن، پالایشگاه، صندوق سرمایه گذاری تعاون و غیره در این سفر حضور داشته اند.