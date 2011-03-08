بی توجهی به توریسم درمانی در ایران

دکتر شمس اردکانی به بیان ویژگیهای گردشگری سلامت پرداخت و گفت: کشورهای تایلند، سنگاپور، دبی و هند سرمایه گذاری زیادی در گردشگری سلامت کرده اند و در ایران نیز سرمایه گذاری برای گردشگران سلامت از افزایش قابل توجهی در سالهای اخیر برخوردار بوده است.

وی درباره اهداف اصلی دفتر گردشگری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران ابراز داشت: مهمترین هدف رسیدن به استانداردهای بین المللی است که گواهینامه های مربوط به آن توسط کشورهای استرالیا و کانادا صادر می شود و دیگر اینکه پذیرش توریسم درآمد خوبی دارد که از آن می توان استفاده کرد.

نماینده وزیر بهداشت در امر گردشگری سلامت با اشاره به توانمندیهای کشور در توریسم درمانی که به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد گفت: گردشگران سلامت با هدف درمان ارزان نسبت به کشوری که در آن ساکن هستند، دریافت درمان سریع و با کیفیت و گردشگری در حین درمان یا دوران نقاهت عازم کشورهای دیگر می شوند.

شمس اردکانی به مزایای گردشگری سلامت در ایران پرداخت و گفت: کیفیت بالا در ارایه خدمات، قیمت قابل رقابت با کشورهای منطقه، جاذبه های توریستی منحصر به فرد (آثار باستانی)، ضعف کشورهای همسایه در پزشکی از جمله عواملی است که می تواند به جذب توریسم کمک کند.

وی هدف گردشگران سلامت را قیمت پایین خدمات درمانی در کشورهای دیگر دانست و گفت: با توجه به اینکه بیشتر گردشگرها به خاطر قیمت پایین جراحیها به کشورهای دیگر می روند کشور ما در دنیا در زمینه جراحی قلب، ارتوپدی، دندانپزشکی و چشم جز اولین مطالبات گردشگران سلامت قرار دارد.

نماینده وزیر بهداشت در امر گردشگری سلامت با اشاره به موارد مورد نیاز برای تحقق گردشگری گفت: کارد پزشکی مجرب، بیمارستانهای مدرن، پایین بودن هزینه های درمانی از جمله عواملی است که به جذب گردشگر کمک می کند.