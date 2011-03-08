به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرورش در یک نشست خبری علیرغم اینکه پاییز خشکی در کشور پشت سر گذاشته شده است؛ اما با بارش‌های زمستانی بخشی از نگرانی‌های وزارت نیرو برای تامین آب حل شده و تابستان 90 مشکلی به لحاظ تامین آب شرب نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران افزود: ایران درمنطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است و اگرچه متوسط سرانه آب برای هر نفر 1500 مترمکعب در سال است، اما این رقم برای تهران حدود 250 مترمکعب است.

وی تصریح کرد: علیرغم اضافه نشدن منابع آبی کشور، وزارت نیرو متعهد شده تا 196 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر را تامین آب کند که البته برنامه‌ریزی‌‍ها در حال انجام است. بر این اساس، قرار بر این است که تامین آب 70 هزار واحد مسکونی در پرند، 50 هزار واحد مسکونی در هشتگرد، 10 هزار واحد مسکونی در پردیس از سوی آبفای استان تهران صورت گیرد.

به گفته پرورش، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از دستگاههایی که دخیل در امر هدفمندسازی بود، وزارت نیرو است در این میان، آبفای تهران نیز با 4 میلیون و 100 هزار مشترک فعال، تلاش کرد تا این قانون را به بهترین نحو پیاده سازی کند، اما هنوز برای قضاوت در مورد میزان کاهش مصارف زود است چراکه باید حداقل چند دوره قبوض را بررسی کرد تا بتوان تغییر رفتار مصرفی مردم را تجزیه و تحلیل کرد.

وی اظهار داشت: بررسی ها نشانگر این است که قبوض آب مشترکان بیش از 3 هزار تومان در ماه اضافه نشده است، البته آن دسته از مشترکانی که قبوض آب آنها افزایش 2 برابری داشته یا رقم فزاینده ای در آن ثبت شده است را توزیع نکردیم، بلکه به صورت خاص همراه با نامه ای ویژه که در آن قید شده بود که مصرف آب به شکل فزاینده ای افزایش یافته ارسال شده و از مشترک درخواست شد تا حضور یابد و مذاکره حضوری داشته باشد.

به گفته پرورش، مطابق محاسبات داخلی ما، قیمت تمام شده آب 540 تومان است ولی امسال قیمتی که در قالب قیمت تمام شده برای ما دیده شده است، 300 تومان است؛ در حالیکه سال گذشته این رقم 150 تومان بود.

وی در ادامه به ارایه گزارش عملکردی از طرح‌های آب و فاضلاب در استان تهران پرداخت و گفت: در سال جاری 682 پروژه با اعتبار 406 میلیارد تومان در استان تهران اجرایی شده است که از این تعداد، 598 پروژه در بخش آب و 84 پروژه در بخش فاضلاب بوده است که در این میان، 150 میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خاطرنشان کرد: در سال 89، اجرای شبکه فاضلاب به میزان 1200 کیلومتر اجرایی و در کنار آن، 80 حلقه چاه نیز حفر شده است، ضمن اینکه پیش بینی می شود در سال 90 بتوان بیش از 1500 کیلومتر شبکه درسطح استان تهران اجرا کرد.

وی با اشاره به انتقال 90 میلیون مترمکعب اب از سد ماملو به تهران برای افزایش کیفیت آب جنوب تهران، اظهار داشت: همچنین پروژه تله‌متری تهران نیز در 70 نقطه اجرایی شده است.

پرورش میزان مصرف آب تهران را 40 هزار لیتر در ثانیه عنوان کرد و گفت: در تابستان سال 89 مصرف آب تهران به 33 میلیون و 300 هزار مترمکعب رسید و توانستیم رکورد مصرف بزنیم که البته چندان مطلوب نیست.

وی اظهار داشت: برای گندزدایی آب تهران، کلرزنی در 30 نقطه تهران انجام می شود که برای بالابردن سطح ایمنی، 25 نقطه را با آب ژاول جایگزین کرده ایم.

این مقام مسئول در شرکت آبفای استان تهران خاطرنشان کرد: پروژه فاضلاب تهران یک پروژه زیست محیطی است که تا پایان سال اجرای خطوط آن به 400 کیلومتر می رسد و در سال آینده نیز قرار بر این است که 800 کیلومتر از این شبکه را اجرا کنیم. البته اگر منابع مالی لازم در اختیار قرار گیرد، ظرف 50 سال آتی فاضلاب را جمع آوری می کنیم.

وی از انتشار 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت خبرداد و گفت: همچنین 100 میلیارد تومان در مرحله اول، در سال 90 از بانک توسعه اسلامی منابع مالی دریافت می شود، البته سقف در نظر گرفته شده 250 میلیارد تومان است.

پرورش به اجرای طرح پیش فروش فاضلاب در دماوند و پاسداران خبرداد و گفت: مردم در این طرح 20 ماهه حق انشعاب را پرداخت می کنند ، در مقابل آبفا نیز تعهد می دهد که شبکه را ظرف 24 ماه اجرایی کند، بر این اساس هزینه انشعاب هم رایگان خواهد بود.