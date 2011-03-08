حشمتالله ریاضی نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 5 کتاب از مجموعه "داستانها و پیامها " که چندی پیش برای دریافت مجوز به ارشاد ارسال شده بودند، مجوز چاپ را دریافت کرده و به زودی منتشر میشوند.
وی گفت: " داستان ها و پیام های اسرار التوحید"، " داستان ها و پیام های حدیقه الحقیقه"، " داستان ها و پیام های ابن سینا"، " داستان ها و پیام های شیخ اشراق" و " داستان ها و پیام های امام محمد غزالی و احمد غزالی" عنوان این کتابها هستند که مجوز چاپ را کسب کرده و به زودی توسط انتشارات حقیقت منتشر خواهند شد.
ریاضی ادامه داد: از مجموعه داستانها و پیامها تا به حال کتابهایی چون "داستانها و پیامهای سعدی"، "داستانها و پیامهای نظامی"، "داستانها و پیامهای فردوسی"، "داستانها و پیامهای مولوی" و "داستانها و پیامهای عطار" منتشر شده است که امسال چاپ چهارم "داستانها و پیامهای فردوسی"، چاپ سوم "داستانها و پیامهای مثنوی" و چاپ دوم "داستانها و پیامهای عطار" روانه بازار شدند.
این نویسنده همچنین گفت: کتاب "از زرتشت تا شیخ اشراق" نیز به تازگی مجوز چاپ را دریافت کرده و توسط نشر قرن بیست و یکم منتشر خواهد شد. دو کتاب از آثارم هم قرار است توسط انتشارات قلم چاپ شود. کتاب اول "شرح غزلیات شمس" است که به تازگی آن را به نشر قلم سپردهام و کتاب دوم "شکوفههای عرفان در گلزار هندوستان" است که حدود 11 ماه است در انتظار اخذ مجوزاست.
نظر شما