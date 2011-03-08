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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

حسنی به مهر خبر داد:

ترجمه و تحلیل فیلمنامه "مسیر انقلابی" منتشر می‌شود

ترجمه و تحلیل فیلمنامه "مسیر انقلابی" منتشر می‌شود

فیلمنامه "مسیر انقلابی" همراه با تحلیل اثر، نقد و نظرهای منتقدان داخلی و خارجی و گفتگوی لیلا حاتمی و بهاره رهنما درباره این فیلم و فیلمنامه‌اش در قالب یک کتاب تدوین شد.

فرزاد حسنی نویسنده درباره کتابی که ترجمه آن را به پایان رسانده به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "مسیر انقلابی" نوشته جاستین هیث را همراه با نقد و تحلیل و حاشیه‌های ساخت فیلم در قالب کتابی گردآوری کرده‌ام که به زودی آن را تحویل نشر افراز می‌دهم.

وی ادامه داد: نام کتاب را "جاده رولوشنری" گذاشته‌ام که شامل متن کامل فیلمنامه، تحلیلی از منظر جامعه شناختی بر فیلمنامه به قلم خودمم، نقدهای منتقدان خارجی و داخلی، نظرات دست‌اندرکاران فیلم و همچنین گپ و گفتی  است که لیلا حاتمی و بهاره رهنما سال گذشته درباره این فیلم با یکدیگر داشتند.

به گفته وی فیلمنامه‌ای که در این کتاب ترجمه شده آن آمده است، نسخه کامل‌تری از فیلمنامه‌ای است که "مسیر انقلابی" بر اساس آن ساخته شده است.

این نویسنده با اشاره به اینکه فیلمانه "مسیر انقلابی" با اقتباس از رمانی نوشته ریچارد ییتس نوشته شده است، بیان کرد: برای تدوین این کتاب بیش از یک سال و نیم وقت صرف کردم که اگر تا پایان سال کتاب برای دریافت مجوز به ارشاد فرستاده شود چاپ آن تا نمایشگاه کتاب ممکن خواهد بود.

حسنی در پایان خبر داد: همچنین در حال ترجمه گزیده‌ای از ترانه‌هایی که احمد کایا خواننده فقید ترکیه‌ای خوانده،‌هستم که کتاب سال آینده آماده انتشار خواهد شد.

کد مطلب 1269918

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