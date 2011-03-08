آمریکا به دنبال منافع نفتی خود در لیبی است

علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی خود از اهداف آمریکا برای مداخله نظامی در لیبی گفت: با توجه به قراردادهای متعددی که آمریکا با دیکتاتور لیبی در زمینه منابع نفتی داشته است طبیعتا موضوع انرژی از مهمترین مسائلی است که زمینه دخالت آمریکا در لیبی را فراهم می کند.

وی افزود: علی رغم همه ادعاهای دروغین که آمریکا در زمینه مسائل حقوق بشر و غیره دارد، کشتار وحشیانه مردم در لیبی برای غربی ها هیچ اهمیتی ندارد اما زمانی که موضوع منافع آنان مطرح می شود حاضرند عملیات نظامی و اعزام نیرو به لیبی را هم انجام دهند.

نماینده بروجرد با تاکید بر اینکه آمریکا در همه کشورهای منطقه به دنبال تامین منافع خود در زمینه انرژی و نفت بوده است گفت: لیبی نیز از جمله این کشورهاست که آمریکا می خواهد منافع نفتی آن را به دست آورد.