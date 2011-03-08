به گزارش خبرنگار مهر حاشیه های اجلاسیه مجلس خبرگان به شرح زیر است:

- قریب به صد خبرنگار از رسانه های داخلی و خارجی برای پوشش اخبار این اجلاس مهم حضور پیدا کرده بودند که این امر موجب بی نظمی در هنگام ورود شد.

- یکی از نمایندگان مجلس خبرگان با مترو خود را به مجلس سابق شورای اسلامی رساند.

- آیت الله یزدی نایب رئیس اول مجلس خبرگان که زودتر از بقیه اعضای هیئت رئیسه در مجلس حضور پیدا کرده بود بعد از مدتی مشغول صرف صبحانه شد.

- آیت الله مصباح یزدی که در جلوی درب ورودی مجلس نشسته بود و با اکثر اعضا هنگام ورود خوش و بش می کرد، بعد از ورود آیت الله جنتی جای خود را به او داد و مشغول صحبت با او شد.

- حسن روحانی از نمایندگان مجلس خبرگان بعد از ورود به صحن مجلس مشغول صحبت با آیت الله واعظ طبسی نماینده مردم مشهد شد.

- آیت الله هاشمی به همراه بقیه اعضای هیات رئیسه در ساعت 8.35 وارد جایگاه هیات رئیسه شد و جلسه با حضور 60 نفر از خبرگان آغاز شد.

- قبل از پایان یافتن سخنان طولانی رئیس پیشین مجلس خبرگان فردی با قرار دادن ساعت در مقابل وی پایان یافتن وقت سخنرانی را به وی گوشزد کرد.