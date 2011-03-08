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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

حاشیه های خبرگان؛

نماینده‌ای که با مترو آمد/ آیت الله مصباح جای خود را به آیت الله جنتی داد

نماینده‌ای که با مترو آمد/ آیت الله مصباح جای خود را به آیت الله جنتی داد

نهمین اجلاسیه خبرگان در دوره نهم که صبح امروز سه شنبه در محل مجلس سابق شورای اسلامی برگزار شد با حاشیه هایی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر حاشیه های اجلاسیه مجلس خبرگان به شرح زیر است:  

- قریب به صد خبرنگار از رسانه های داخلی و خارجی برای پوشش اخبار این اجلاس مهم حضور پیدا کرده بودند که این امر موجب بی نظمی در هنگام ورود شد.

- یکی از نمایندگان مجلس خبرگان با مترو خود را به مجلس سابق شورای اسلامی رساند.

- آیت الله یزدی نایب رئیس اول مجلس خبرگان که زودتر از بقیه اعضای هیئت رئیسه در مجلس حضور پیدا کرده بود بعد از مدتی مشغول صرف صبحانه شد.

- آیت الله مصباح یزدی که در جلوی درب ورودی مجلس نشسته بود و با اکثر اعضا هنگام ورود خوش و بش می کرد، بعد از ورود آیت الله جنتی جای خود را به او داد و مشغول صحبت با او شد.

- حسن روحانی از نمایندگان مجلس خبرگان بعد از ورود به صحن مجلس مشغول صحبت با آیت الله واعظ طبسی نماینده مردم مشهد شد.

- آیت الله هاشمی به همراه بقیه اعضای هیات رئیسه در ساعت 8.35 وارد جایگاه هیات رئیسه شد و جلسه با حضور 60 نفر از خبرگان آغاز شد.

- قبل از پایان یافتن سخنان طولانی رئیس پیشین مجلس خبرگان فردی با قرار دادن ساعت در مقابل وی پایان یافتن وقت سخنرانی را به وی گوشزد کرد.

کد مطلب 1269923

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