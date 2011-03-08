همه استان ها تا خرداد 90 صاحب روزنامه می شوند/ قاضی پور قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی روز سه شنبه برای پاسخ به سئوال نادر قاضیپور نماینده ارومیه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوال قاضی پور مبنی بر علت عدم صدور مجوز انتشار وچاپ روزنامه های استانی یا شهرستانی با بیان اینکه دولت در همه بخشها به استانها و شهرستانها اهتمام و توجه بیشتری نسبت به گذشته دارد، گفت: امسال برای نخستین بار در تمام استانها نمایشگاه کتاب استانی برگزار شد که این نمایشگاه حتی شامل استان جدیدالتاسیس البرز نیز میشود که این به معنای سرمایهگذاری جدی دولت است.
وی با بیان اینکه دولت به انجمنهای فرهنگی - ادبی و مدرسههای قرآنی و کانونهای فرهنگی و مساجد اولویت داده است، افزود: دولت برای تقویت گروههای تئاتر شهرستانی نیز تلاش می کند.
حسینی با بیان اینکه تعداد کانونهای فرهنگی - هنری مساجد از رقم 2 هزار و 200 در سال 84 به 9 هزار و 400 کانون در سال 89 افزایش یافته است، گفت: تلاش میکنیم سال آینده 60 درصد اعتبارات فرهنگی به روستاها بیایند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه در سفرهای استانی به بحث روزنامهها توجه ویژه ای میشود، گفت : یکی از مسائلی که در این سفرها مورد بررسی قرار میگیرد، تعداد نشریات شهرستانها است و کمبودهای موجود مورد بررسی قرار میگیرد.
وی گفت: در همه استانها با اصحاب فرهنگ و هنر جلسه میگذاریم و عزم دولت نگاه عادلانه به این مسئله است.
حسینی با بیان اینکه از مدت آمدن معاون جدید مطبوعاتی، وی 16 سفر به استانهای مختلف کرده است، گفت: این سفرها برای انجام کار و اشراف به اولویتها است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته 486 مجوز نشریه با رویکرد محلی و استانی صادر شده است، گفت: البته ما باید در مورد روزنامهها به دلیل تاثیرگذاری آنان با دقت بیشتری عمل کنیم. از بین نشریاتی که کار بهتری انجام دادهاند و سابقه کار بیشتری دارند، پس از مصاحبه با اعضای هیئت نظارت مطبوعات، به آنان مجوز داده میشود و در عرصه به نیروی انسانی و صلاحیتهای حرفهای، اخلاقی و اجتماعی توجه بسزایی میشود البته ممکن است این مسیر طولانی باشد ولی عملکرد بهتر میشود.
حسینی با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش میکند همه استانها مجوز روزنامه داشته باشند، خطاب به نماینده مردم ارومیه در مجلس که سئوال خود را مطرح کرده بود، گفت: در استان آذربایجان غربی و در سفری که به این استان داشتیم، مجوز برای صدور روزنامه دادیم.
وی افزود: تعداد روزنامههایی که در دولت دهم به آنان مجوز داده شده، 15 روزنامه است که 12 روزنامه تبدیل نشریه به روزنامه بوده است.
حسینی اظهار داشت: هنوز 213 متقاضی روزنامه وجود دارد که در حال بررسی آنان هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اولویتهای دولت در بخش نشریات را نشریات علمی و تخصصی دانشگاهها دانست و گفت: ما در این زمینه باید در جهت تولید و پیشرفت کشور گام برداریم.
وی یکی دیگر از اولویتهای دولت را دادن نشریات به استانهای محروم و کمتر توسعه یافته دانست و افزود: کارنامه یک سال و نیم گذشته دولت این اولویتها را اثبات کرده است و وزارت فرهنگ نیز در این راستا مقدمات کار را فراهم میکند ولی در نهایت هیات نظارت تصمیمگیر این موضوع است.
حسینی تصریح کرد: ما از هیات نظارت خواستیم این اقدام را سرعت بخشد تا ما بتوانیم پاسخگوی تعداد انبوه این درخواستها باشیم ولی این اقدام تنها به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد نیست و تبدیل نشریه به روزنامه به عملکرد مثبت نشریه نیز بازمیگردد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه گروههای فرهنگی و هنری نیز به کشورهای همسایه اعزام خواهند شد، گفت: در این راستا ما اعتبارات لازم را نیز تخصیص دادهایم.
وی با بیان اینکه پنج استان ایلام، گلستان، بوشهر، لرستان و البرز روزنامه ندارند، اظهارداشت: ما تقاضاهایی از این استانها داشته ایم و این تقاضاها در حال بررسی است.
حسینی از نمایندگان تقاضا کرد در بررسی بودجه به بحث فرهنگی توجه ویژه ای داشته باشند زیرا شاهد هستیم در چند سال گذشته یارانهها ثابت است ولی تعداد نشریات افزایش یافته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هم اکنون 147 روزنامه در حال انتشار در کشور هستند، گفت: 99 روزنامه با گستره سراسر کشور و 48 روزنامه محلی هستند.
وی افزود: هم اکنون این توزیع عادلانه نیست ولی ما تلاش میکنیم که این توزیع عادلانه تر شود.
نادر قاضیپور نماینده ارومیه گفت: با توجه با توضیحات وزیر ارشاد اگر ایشان زمان روزنامه دار شدن 5 استان بدون روزنامه را مشخص کنند بنده نیز فعلا از سئوال خود منصرف می شوم.
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