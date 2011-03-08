حفاریهای مترو کارشناسانه و با دقت بیشتری انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی در نشستی که با اعضای شورای سازمان قطار شهری اصفهان داشت با بیان اینکه اصفهان به دلیل دارا بودن آثار تاریخی بی نظیر همچون موزه طبیعی و تاریخی است، اظهار داشت: حفاظت از این میراث گرانبها و حراست از آثار تاریخی که از نسلهای گذشته به ما رسیده و دنیا اصفهان را به این زیباییها می شناسد بر همه مسئولان و مردم واجب است.

وی با اشاره به اینکه نظارت عالی بر روند فعالیتهای استان از وظایف استانداری و مدیریت استان است، افزود: مدیریت عالی استان با جدیت تمامی تحولات پیرامون آثار تاریخی را رصد می کند و بر روند فعالیت های مترو نظارت جامع دارد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: مدیریت استان ‌با قاطعیت از حقوق مردم در همه بخش ها دفاع می کند.

وی در ارتباط با توسعه حمل و نقل عمومی در کلانشهر اصفهان بیان داشت: برای نیل به این هدف باید گزینه های قابل اجرای دیگری به غیر از مترو همانند منوریل نیز باید مورد توجه و بررسی کارشناسی قرار گیرد.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه اجرای طرح مترو در اصفهان نیازمند همکاری تمامی مسئولان است، تاکید کرد: اجرای هرگونه طرح عمرانی همچون مترو باید متناسب با نیازهای جامعه و شرایط شهر تاریخی اصفهان باشد.

خرید واگنهای موقت یکصد میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد



وی اظهار داشت: مجوز خرید واگنهای قطار شهری به صورت فاینانس صادر شده و ‌برای خرید واگنهای موقت به منظور راه اندازی خط اول قطار شهری اصفهان که طول ان 10 کیلومتر است یکصد میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

استاندار اصفهان تاکید کرد: در شرایطی که استان مسیر رو به تعالی و پیشرفتی را طی می کند مسئولان و رسانه ها پرهیز از هر گونه حاشیه سازی بپرهیزند.