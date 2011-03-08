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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

در هفته دولت سال 90 /

فاز اول پروژه زنجان کوه به بهره برداری می رسد

فاز اول پروژه زنجان کوه به بهره برداری می رسد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: پروژه زنجان کوه از پروژه های مهم سفر دور سوم هیئت دولت به استان زنجان است که در هفته دولت سال 90 فاز اول پروژه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد عمران شهری همت مضاعف مدیران دستگاههای اجرایی و ایجاد فضای تعامل و همفکری در پروژه های عمران شهری را بسیار خوب عنوان کرد و افزود : به برکت این فضای برقرار شده چالش های عمران شهری در این خصوص از بین رفته است

وی اظهار داشت: بخشی از کار پروژه زنجان کوه باید انجام شود و بخش خصوصی هم وارد می شود و در طول 6 ماهه سال 90 روشنایی به دکل ها طراحی شود و چون پروژه نورپردازی که غیر از روشنایی است و طراح داخلی یا خارجی وارد شود و طوری هر دو طراحی شوند که با هم همخوانی داشته باشند .

رئوفی نژاد، همچنین مدیریت درست در این پروژه و ارائه راهکارها و برنامه های مدون را در پیشبرد این پروژه بسیار مهم اعلام کرد و افزود: اعتبار ویژه برای این پروژه در نظر گرفته خواهد شد .

استاندار زنجان، رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی را شرط کار اعلام کرد و گفت : در سال 90 همه کارها با سرعت بیشتر دنبال می شود و ستاد عمران شهری با یک هدف گذاری در سال 90-91 اعتبار عملیاتی به پروژه هااختصاص داده می شود لذا مدیریت در پروژها مد نظر باشد و سهم مرکز استان و شهرستانها مشخص شود و برنامه ریزی درست و کارشناسی در کمیته لحاظ شود .

رئوفی نژاد یاد آور شد : استان زنجان در اجرا و جذب تسهیلات بافت فرسوده مقام اول را دارد و مدیران نسبت به بازدید بافت فرسوده در مناطق حاشیه نشین را در دستور کار قرار دهند چرا که دولت امتیاز ی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در بافت فرسوده در طرح باشد مسکن مهر واگذار می کند و در طرح نباشد امتیاز بازسازی و مجوز داده می شود .

استاندار  زنجان گفت : مدیران نسبت به مشکلات مردم دخیل هستند و در اولین فرصت با بازدیدی که از مناطق حاشیه نشین دارند خودشان را جای مردم حاشیه نشین بگذارند که می توانند یک روز زندگی کنند و باید در این مناطق کلیه انشعبات (آب ، برق ، گاز و راه و آسفالت و فاضلاب در دستور کار قرار گیرد که سلامتی و رفاه مردم مهم است

رئوفی نژاد در ادامه از بهره برداری رسیدن پروژه پارکینگ طبقاتی سبزه میدان در سال آینده خبر داد و افزود : در فروردین سال 90 باید پروژه کلنگ زنی شود و در صورت عدم اجرای کار پروژه منتفی می شود

وی  تصریح کرد: در سال 90 در بافت فرسوده طرحها مشخص است و باید تعیین تکلیف شود و تجمیع لازم صورت گیرد .

کد مطلب 1269931

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