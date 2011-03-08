شکست مجدد رکورد صادرات گاز به اروپا/امضای قرارداد جدید گازی با ارمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه با وجود کاهش زیر صفر درجه سانتگیراد دمای هوا در 25 استان کشور در زمستان سالجاری گاز هیچ شهر و روستایی قطع نشده است، گفت: این در حالی است که در سالجاری با وجود اضافه شدن 1.2 میلیون مشترک جدید در مجموع رکورد مصرف گاز در بخش خانگی شکسته شد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه زمستان امسال همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان گازرسانی به نیروگاهها و صنایع به ترتیب 6 و 16 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: بر این اساس از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 124 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاهها و 73 میلیون مت مکعب گاز به صنایع عمده تحویل داده شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه امسال برای اولین بار رکورد صادرات گاز ایران به اروپا شکسته شد، اظهار داشت: در مجموع از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 9 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به کشورهای همسایه همچون ترکیه و ارمنستان صادر شده است.

وی متوسط افزایش صادرات روزانه گاز ایران را حدود 27.6 درصد اعلام کرد و افزود: همچنین میزان واردات گاز طبیعی ایران در سالجاری با رشدی 45 درصدی در مجموع به 8.8 میلیارد متر مکعب رسیده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه از ابتدا امسال تاکنون به طور میانگین روزانه 213 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده گاز تحویل شده است، تاکید کرد: در مجموع از ابتدا ی سالجاری تاکنون 146 میلیارد متر مکعب گاز در ایران در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

این عضو ستاد تدابیر ویزه اقتصادی وزارت نفت با بیان اینکه پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان گازرسانی به صنایع از 72 به 83 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است، تاکید کرد: در مجموع در حال حاضر نزدیک به 11 هزار شهر و روستای ایران در کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.

اوجی تعداد کل مشترکان گاز کشور را 13 میلیون و 400 مورد عنوان کرد و یادآور شد: همچنین امسال حدود هفت هزار صنعت جدید به شبکه ملی گاز ایران متصل شده اند.

وی با یادآوری اینکه امسال به پنج نیروگاه جدید گازرسانی شده است، اظهار داشت: هم اکنون 59 نیروگاه ایران به شبکه ملی گاز متصل شده اند.

امضای قرارداد جدید صادرات گاز با ارمنستان

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران تعداد جامعه شهری بهره مند از گاز را 95 درصد و جامعه روستایی گازدار کشور را 45 درصد عنوان کرد و ادامه داد: در شرایط فعلی بیش از 65 میلیون و 500 هزار نفر در سطح کشور تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند.

معاون وزیر نفت با اشاره به افزایش ظرفیت تولید گاز ایران در پالایشگاهها، گفت: امسال با ایجاد انشعاباتی از خط لوله پنجم سراسری در مجموع ظرفیت تولید گاز در پالایشگاه بیدبلند یک به 27 میلیون و پالایشگاه فجرجم به 125 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

وی با اشاره به امضای قراردادهای جدید واردات و صادرات گاز با ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و پاکستان برای صادرات و واردات گاز طبیعی از امضای یک قرارداد جدید برای تهاتر برق و گاز طبیعی با ارمنستان خبر داد و تصریح کرد: همچنین امسال 9 میلیارد دلار قرارداد جدید برای ساخت و توسعه صنعت گاز امضا شده است.

این مقام مسئول با اشاره به امضای قرارداد چهار میلیارد دلاری برای ساخت پالایشگاه بیدبلند دو و توسعه پالایشگاه گاز پارسیان با بانک صادرات، تاکید کرد: همچنین اخیرا قراردادی 3.5 میلیارد دلاری با بانک پارسیان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا امضا شده است.

اوجی همچنین به امضای 1.5 میلیارد دلار قرارداد جید با شبکه بانکی برای توسعه شبکه گاز شهری و روستایی خبر داد و افزود: در برنامه پنجم توسعه هم باید در مجموع 37 میلیارد دلار قرارداد جدید برای توسعه صنعت گاز امضا شود.