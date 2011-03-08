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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۳

گزارش خبرنگار مهر از تایلند/

مدال برنز آسیا بر گردن شمشیربازان دختر ایران درخشید

مدال برنز آسیا بر گردن شمشیربازان دختر ایران درخشید

دختران سابریست نوجوان کشورمان توانستند اولین مدال تیمی قاره‌کهن را برای ایران به ارمغان بیاورند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند محل برگزاری مسابقات شمشیربازی جوانان و نوجوانان آسیا، پس از موفقیت آینده سازان شمشیرباز در مسابقات قهرمان آسیا دختران نوجوانان سابریست کشورمان با ترکیب نجمه سازنچیان، کیانا باقرزاده و مونس رسولی توانستند مدال برنز این رویداد را بدست بیاورند .

دختران سابریست کشورمان پس از نتایج خوبی که در مسابقات انفرادی بدست آوردند توانستند در رنکینگ اولیه در جایگاه سوم قرار گیرند و پس از شکست ژاپن به نیمه نهایی راه پیدا کرده و مدال برنز خود را مسجل کردند. سابریستهای کشورمان پس از آن برای راهیابی به فینال به مصاف چین تایپه رفتند و نتیجه را 45-40 به چین تایپه واگذار کرده و صاحب مدال برنز شدند.
مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از 14 اسفندماه آغاز و تا 22 همین ماه در تایلند پیگیری می شود.
کد مطلب 1269934

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