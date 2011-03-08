مدال برنز آسیا بر گردن شمشیربازان دختر ایران درخشید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند محل برگزاری مسابقات شمشیربازی جوانان و نوجوانان آسیا، پس از موفقیت آینده سازان شمشیرباز در مسابقات قهرمان آسیا دختران نوجوانان سابریست کشورمان با ترکیب نجمه سازنچیان، کیانا باقرزاده و مونس رسولی توانستند مدال برنز این رویداد را بدست بیاورند .

دختران سابریست کشورمان پس از نتایج خوبی که در مسابقات انفرادی بدست آوردند توانستند در رنکینگ اولیه در جایگاه سوم قرار گیرند و پس از شکست ژاپن به نیمه نهایی راه پیدا کرده و مدال برنز خود را مسجل کردند. سابریستهای کشورمان پس از آن برای راهیابی به فینال به مصاف چین تایپه رفتند و نتیجه را 45-40 به چین تایپه واگذار کرده و صاحب مدال برنز شدند.

