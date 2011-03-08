51 نماینده مجلس خواستار شناسایی عاملان شهادت محیطبانان کردستان شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، کرمی نماینده سنندج، تابش نماینده اردکان، رجایی نماینده اراک، محمدی نماینده مریوان، موسوی نماینده مبارکه، حسینیان و بادامچیان نماینده تهران، اسماعیلی نماینده بناب، پاپری‌ مقدم نماینده دشتستان، ابوترابی‌فرد نماینده قزوین، رضایی نماینده مسجدسلیمان، حسینی نماینده نیشابور، فرهمند نماینده مهریز، اخوان نماینده تفرش، وکیل‌ سپه نماینده پارس‌آباد، میگلی‌نژاد نماینده بوشهر، دلق‌پوش نماینده آستارا، طاهرپور نماینده تویسرکان، اکبریان نماینده کرج، مرندی و باهنر نمایندگان تهران، رضایی نماینده تربت‌حیدریه، فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌ آباد غرب، نصیری نماینده زنجان، موسوی نماینده فلاورجان، فتحی‌پور نماینده کلیبر، لاهوتی نماینده لنگرود، فدایی نماینده تهران، قربانی نماینده قائنات، اسلامی نماینده جیرفت، محسنی نماینده چالوس، ترابی نماینده گرمسار، نیکنام نماینده رامسر، محجوب، غفوری‌فرد، افتخاری، صفایی و الهیان نمایندگان تهران، خباز نماینده کاشمر، عباسی نماینده رودسر، یوسف ‌نژاد نماینده ساری، پزشکیان نماینده تبریز، شهریاری نماینده زاهدان، یحیی‌زاده نماینده تفت، قاضی‌زاده نماینده مشهد، قنبری نماینده ایلام، فروزش نماینده زاهدان، مقیمی نماینده خمین، مرعشی نماینده رودبار، امیری نماینده زرند و اختیاری نماینده زرتشتیان نمایندگان تذکر دهنده به وزیران اطلاعات و کشورهستند که با تسلیت شهادت چهار نفر از محیط‌بانان محیط زیست استان کردستان طی روزهای اخیر، بر رسیدگی فوری به این موضوع، شناسایی و مجازات عاملان این حادثه تاسف‌بار تاکید کردند.