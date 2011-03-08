نگران روابط چین با تایوان نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ویلیام استانتون" مدیر مؤسسه آمریکا در جزیره تایوان که از وی بعنوان فرستاده غیر رسمی ایالات متحده در امور تایوان نیز یاد می شود، گفت: واشنگتن از افزایش گفتگو بین چین و تایوان استقبال کرده و نگرانی درباره اینکه از سال 2008 و روی کار آمدن "ما یینگ ژئو" به قدرت در تایوان روابط بین دوطرف گرم شده درست نیست.

وی افزود: اکنون برخی از ناظران بر این باورند که آمریکا از بهبود روابط دو طرف ناراحت و نگران است و احساس تهدید می کند اما اجازه بدهید اطلاع بدهم که ابداً این برای ما مسئله نیست.

تایوان به عنوان یکی از جزایره شرق آسیا و از همپیمانان آمریکاست اما از آنجا که چین این جزیره را از آن خود می داند همین مسئله اختلافاتی را بین واشنگتن و پکن طی چند دهه گذشته پدید آورده است.