الماسی و مقدم پروانه ساخت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "یاس‌های پنهان" به تهیه کنندگی روح‌الله برادری و کارگردانی جهانگیر الماسی ژانر دفاع مقدس، "راز قلعه اقاقیا" به تهیه‌کنندگی سیداحمد حسنی مقدم و کارگردانی منوچهر خوشخرام ژانر انیمیشن کودک، "نور زمستانی" به تهیه‌کنندگی موسسه شهید آوینی به نمایندگی محمد قهرمانی و کارگردانی اکبر صفرزاده ژانر کودک و "عقاب صحرا" به تهیه‌کنندگی عباس اکبری و کارگردانی سیروس مقدم ژانر دینی تاریخ صدر اسلام عناوین پروژه‌هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده‌اند.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم "ندارها" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا عرب پروانه نمایش صادر کرده است.