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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

الماسی و مقدم پروانه ساخت گرفتند

الماسی و مقدم پروانه ساخت گرفتند

جهانگیر الماسی برای فیلم "یاس‌های پنهان" و سیروس مقدم برای "عقاب صحرا" پروانه ساخت گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "یاس‌های پنهان" به تهیه کنندگی روح‌الله برادری و کارگردانی جهانگیر الماسی ژانر دفاع مقدس، "راز قلعه اقاقیا" به تهیه‌کنندگی سیداحمد حسنی مقدم و کارگردانی منوچهر خوشخرام ژانر انیمیشن کودک، "نور زمستانی" به تهیه‌کنندگی موسسه شهید آوینی به نمایندگی محمد قهرمانی و کارگردانی اکبر صفرزاده ژانر کودک و "عقاب صحرا" به تهیه‌کنندگی عباس اکبری و کارگردانی سیروس مقدم ژانر دینی تاریخ صدر اسلام عناوین پروژه‌هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده‌اند.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم  "ندارها" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا عرب پروانه نمایش صادر کرده است.

کد مطلب 1269939

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