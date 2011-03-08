نجار وارد کابل شد / برنامه مذاکرات با مقامات افغان

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، گفتنی است مصطفی محمد نجار، در این سفر با حامد کرزای رئیس جمهوری ، مارشال فهیم معاون رئیس جمهوری و "بسم‌الله محمدی" وزیر کشور و وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، دیدار و درباره مسائل و تعمیق و تحکیم روابط دو جانبه و مسائل مورد نظر به گفتگو خواهد نشست.

همکاریهای مشترک در زمینه‌های مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته از جمله مبارزه با مواد مخدر و تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تثبیت صلح و آرامش در افغانستان، ارتقاء امنیت مرزهای دو کشور از جمله مباحث و محورهای گفتگو در کابل خواهد بود.



دیدار و گفتگو با رئیس مجلس سنا و نیز نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان از دیگر برنامه های وزیر کشور ایران در کابل اعلام شده است.