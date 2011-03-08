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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۹

نجار وارد کابل شد / برنامه مذاکرات با مقامات افغان

نجار وارد کابل شد / برنامه مذاکرات با مقامات افغان

کابل- خبرگزاری مهر: وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با مقامات بلندپایه افغانستان امروز در راس یک هیئت عالی رتبه وارد فرودگاه بین المللی کابل شد.

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، گفتنی است مصطفی محمد نجار، در این سفر با حامد کرزای رئیس جمهوری ، مارشال فهیم معاون رئیس جمهوری و "بسم‌الله محمدی" وزیر کشور و وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، دیدار و درباره مسائل و تعمیق و تحکیم روابط دو جانبه و مسائل مورد نظر به گفتگو خواهد نشست.

همکاریهای مشترک در زمینه‌های مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته از جمله مبارزه با مواد مخدر و تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تثبیت صلح و آرامش در افغانستان، ارتقاء امنیت مرزهای دو کشور از جمله مباحث و محورهای گفتگو در کابل خواهد بود.
 
دیدار و گفتگو با رئیس مجلس سنا و نیز نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان از دیگر برنامه های وزیر کشور ایران در کابل اعلام شده است.
کد مطلب 1269940

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