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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

چهار نمایشگاه بهاره در استان ایلام دایر شد

چهار نمایشگاه بهاره در استان ایلام دایر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی ایلام از برپایی چهار نمایشگاه بهاره در برخی شهرستانهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی مهدوی ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها از امروز چهار نمایشگاه بهاره در برخی شهرستانهای استان ایلام ایجاد شده است.

وی بیان داشت: در هفته های گذشته چهار نمایشگاه دیگر در برخی شهرستانهای ایلام دایر شده و با استقبال گرم مردم مواجه شده است.

مهدوی گفت: نمایشگاه بهاره شهر ایلام با 300 غرفه امروز در شهر ایلام دایر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی ایلام گفت: در این نمایشگاه کلیه کالاهای عمومی شامل پوشاک، خشکبار، میوه و تره بار و خوراکی با تخفیف بین 15 تا 40 درصدی به مردم عرضه می شود.

کد مطلب 1269941

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