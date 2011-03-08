چهار نمایشگاه بهاره در استان ایلام دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی مهدوی ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها از امروز چهار نمایشگاه بهاره در برخی شهرستانهای استان ایلام ایجاد شده است.

وی بیان داشت: در هفته های گذشته چهار نمایشگاه دیگر در برخی شهرستانهای ایلام دایر شده و با استقبال گرم مردم مواجه شده است.

مهدوی گفت: نمایشگاه بهاره شهر ایلام با 300 غرفه امروز در شهر ایلام دایر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی ایلام گفت: در این نمایشگاه کلیه کالاهای عمومی شامل پوشاک، خشکبار، میوه و تره بار و خوراکی با تخفیف بین 15 تا 40 درصدی به مردم عرضه می شود.