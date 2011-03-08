فرش دستباف نمونه کمیاب از هنر اسلامی- ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل مرداسی در سومین جشنواره گره زرین گفت: هموطنان نباید فرش دستباف را به عنوان یک کالای مصرفی نگاه کنند، بلکه فرش دستباف کالایی سرمایه‌ای است که آمیزه‌ای از هنر، فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است که باید در حفظ و اعتلای این میراث کهن تلاش کرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: فرش دستباف ایران در طول قرون متمادی پایا و پویا با گوناگونی بسیار بوده و در جای جای این سرزمین، رشد و زایش داشته است، در عین حال ایرانیان بسیاری در کسوت طراح، رنگرز، ریسنده، چله‌کش، بافنده و رفوگر دست به دست هم داده و این میراث ارزشمند و پرتنوع را تا به امروز رسانده اند.

وی تصریح کرد: در طول سده‌ها و هزاره‌های پیشین، اندیشه خلاق و زاینده ایرانی، سرانگشتان نقش‌پرداز و هنرآفرین مردان و زنان این دیار و ذوق و قریحه ناب ایرانیان پاک سیرت و زیبا اندیش به یاری هم آمده‌اند تا زیباترین و نفیس‌ترین تابلوهای چشم‌نواز بشری را بر بومی از تار و پود شکل دهند.

به گفته مرداسی، الیاف پشمی و ابریشمی در فرش دستباف رنگین شده و طرح‌ها و نقوش زیبا و رنگارنگ بر صفحه جای گرفته است، به این معنا که گره‌ها تک‌تک با وسواس و دقت کنار هم می نشینند و رج‌ها به آرامی و اندک‌اندک روی هم قرار می‌گیرند تا فرش دستباف ایرانی رخ بنمایاند.

وی اظهار داشت: حاصل کار، دستبافته‌هایی زیبا و ماندگار است که زینت‌بخش مشهورترین موزه‌های دنیا است و سفیر فرهنگی و هنری ایران در اقصی نقاط کره خاکی به شمار می‌رود. فرش دستباف مایه اشتغال و ارتزاق شمار کثیری از خانوارهای ایرانی است و در زمره مهمترین اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است؛ در عین حال حامل بار گرانی از تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی است.

مرداسی گفت: اگرچه نمونه‌های درشت‌باف فرش را به بهایی ارزان می توان خرید ولی گاه برای نمونه‌هایی از فرش نمی توان قیمت گذاشت.

به گزارش مهر، در سومین جشنواره گره زرین، محمد مبارکی و اصغر بیات در زمینه طراحی فرش، عبدالله عظیمی در زمینه رنگرزی، نگهدار خواجه علی چالشتری در زمینه سازنده ابزار فرش، غلامرضا باغشنی در زمینه تولید مجتمع فرش، محمدحسن کامیابی و علی کامیابی در زمینه تولید فرش، محمد صانعی در زمینه تعاونی فرش و حجت اله خدایاری، مقصود حسن زاده، زهره خمر، حکیمه زین العابدینی، سلیمان گل‌پرور و یوسف سعید بعنوان بافنده فرش، هیوا ناصری بعنوان ناظر فرش، محمدعلی مستوری در زمینه فروش فرش، فرج فرهادیان در زمینه صادرات فرش، عباس کاراندیش در زمینه مرمت کار تخصصی و حرفه‌ای، آیت علی میرزایی در زمینه رفوگری، سیدحسن پورحسینی در زمینه قالی شویی مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین صادق نجفی رئیس سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی، تراب حسنی معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی و علی سلیمانی رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفتند.