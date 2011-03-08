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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

بنیاد برکت 62 طرح در کشور اجرا می کند

بنیاد برکت 62 طرح در کشور اجرا می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بنیاد برکت گفت: بنیاد برکت هم اکنون 62طرح مختلف را در کشور در حال اجرا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا شریف نیا ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مدرسه شش کلاسه برکت روستای بصیرآباد شهرستان گمیشان افزود: این نهاد به دستور مقام معظم رهبری وارد کارهای زیربنایی شده است.

وی  ضمن آرزوی سلامتی وطول عمر برای مقام معظم رهبری، وظیفه اصلی بنیاد برکت را وظیفه اقتصادی دانست و اظهارداشت: بنیادبرکت درحال حاضر 2 طرح در استان گلستان در دست اجرا دارد.

عیسی پایین محلی مدیر کل آموزش وپرورش استان گلستان نیز با تقدیر ازکسانی که در ساخت این مدرسه همکاری داشتند گفت: امروزه دراکثر نقاط محروم کشور بنیاد برکت که از بنیادهای زیر مجموعه مقام معظم رهبری است ،ساخت وسازهای بسیاری را در بخش فرهنگی در حال اجرا دارد.
 
وی افزود: محرومیت زدایی وتوجه به نقاط محروم ازمواردی است که مقام معظم رهبری همواره به آن توجه دارند.
 
گلستان 290 هزار دانش آموز و 2500 مدرسه دارد.
 
به گزارش مهر، بنیاد برکت بعنوان یک مجموعه اقتصادی، اجتماعی و عام المنفعه با حفظ ارزش هــای انقـــلاب اســلامی در زمینه های افزایش توانمندی اقتصادی و روحیه کارآفرینی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور، فعالیت خود را با حمایت ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از بیستم آذرماه 1386 آغاز کرد.
 
فلسفه وجودی تاسیس بنیاد برکت، کمک و همیاری برای بهبود و ارتقاء توانمندی اقتصادی و کـارآفرینی افراد، گروه ها و واحد هـای کسب و کـار مستعد فعـالیت و فـاقد دانش و مهـارت لازم در مناطق کـمتر توسعه یافته و محروم کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
کد مطلب 1269944

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