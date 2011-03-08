به گزارش خبرگزاری مهر، معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در این مراسم طی سخنانی با اشاره به وجود چهار مدرسه علمیه خواهران در شهرهای استان اردبیل گفت: بر اساس طرح توسعه متوازن مدارس قابلیت احداث شش علمیه خواهران دیگر در شهرهای اردبیل، بیله سوار، خلخال، پارس آباد و نمی‌ن وجود دارد و به جز این مدارس در صورت پیشنهاد احداث مدرسه علمیه دیگر از سوی ائمه جمعه این موضوع از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران مورد بررسی قرا می‌گیرد.



حجت الاسلام رسول ابراهیمیان در ادامه با اشاره به آثار فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران، شرح وظایف و اهداف فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران را متفاوت از حوزه‌های علمیه برادران دانست و اضافه کرد: حوزه‌های علمیه برادران دارای سطح علمی معین و تکالیف مشخص هستند اما در حوزه علمیه خواهران هدف چیز دیگری است، البته طلاب حوزه‌های علمیه خواهران می‌توانند به درجات علمی بالا برسند اما هدف اصلی این امر نیست.



معاون شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به وجود ۲۷۲ مدرسه علمیه خواهران سطح دو در کشور یادآور شد: رسیدگی به امور تمام این مدارس علمیه خواهران از طریق مدیریت قم امکان پذیر نیست از این رو راه اندازی مدیریت‌های منطقه‌ای از سال ۸۰ آغاز شد و از سال گذشته با تصویب شورای عالی حوزه‌های علمیه راه اندازی مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه خواهران در دستور کار قرار گرفته است.



وی هدف از راه اندازی مدیریت‌های استانی را تمرکز زدایی برشمرد و افزود: اثرات این کار سرعت بخشیدن به انجام امور مدارس علمیه خواهران، بومی شدن امور آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، جذب بهتر منابع انسانی و مالی و بهره وری در مدیریت فرهنگی استان به حساب می‌آید.



ابراهیمیان انتظارات از مدیر استانی حوزه‌های علمیه خواهران را ارتقاء سطح کیفی مدارس و افزایش متوازن کمی مدارس برشمرد.



در این مراسم حجت الاسلام بیدار به عنوان مدیر استانی حوزه‌های علمیه خواهران اردبیل معرفی شد.