هتلداران تهرانی نوروز 40 درصد تخفیف می دهند

علی فرخ مهر با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: درست در زمانی ماند ایام نوروز که همه هتلداران کشور تخفیف اتاقهای خود را بر می دارند و با حجم زیاد مسافر مواجه هستند، هتلداران شهر تهران اتاق هتلهای خود را با تخفیف زیاد به فروش می رسانند چون در این ایام اقامت در هتلهای تهران کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه در نوروز امسال افزایش نرخ در هتلها نداریم ادامه داد: نمی توانیم تا قبل از آمدن ایام نوروز پیش بینی کنیم که آیا با کاهش اقامت مسافر در هتل مواجه می شویم یا خیر چون بیشتر اوقات هتلهای تهران در این ایام مسافر نداشته است.

