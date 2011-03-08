  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هتلداران تهرانی نوروز 40 درصد تخفیف می دهند

هتلداران تهرانی نوروز 40 درصد تخفیف می دهند

رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران گفت: در نوروز امسال نیز مانند سالهای گذشته برای اتاق هتلها و هتل آپارتمانهای تهران 40 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

علی فرخ مهر با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: درست در زمانی ماند ایام نوروز که همه هتلداران کشور تخفیف اتاقهای خود را بر می دارند و با حجم زیاد مسافر مواجه هستند، هتلداران شهر تهران اتاق هتلهای خود را با تخفیف زیاد به فروش می رسانند چون در این ایام اقامت در هتلهای تهران کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه در نوروز امسال افزایش نرخ در هتلها نداریم ادامه داد: نمی توانیم تا قبل از آمدن ایام نوروز پیش بینی کنیم که آیا با کاهش اقامت مسافر در هتل مواجه می شویم یا خیر چون بیشتر اوقات هتلهای تهران در این ایام مسافر نداشته است.
 

کد مطلب 1269954

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها