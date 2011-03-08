به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی عسگری پیش از ظهر سه شنبه در همایش همگرایی مالیاتهای اسلامی موجود و جدید که در دانشگاه مفید قم برگزار شد با بیان اینکه طرح جامع نظام مالیاتی کشور از جمله طرحهایی است که مقدمات آن در حال فراهم شدن است، گفت: ما به دنبال نظام یکپارچه مالیاتی در اقتصاد هستیم، نظام فعلی مالیاتی یکپارچه نیست و پایهها و منابع مالیاتی به صورت منفرد کار میکنند و از اطلاعات فی مابین مالیاتی استفاده نمیشود.
وی افزود: در طرح جدید ارتباط فی مابین مالیاتی بیشتر میشود و تلاش بر این است تا خوداظهاریهایی مالیاتی مستند به اطلاعات دریافتی شود.
پیاده سازی میدانی نظام جدید مالیاتی از سال ۹۰ کلید میخورد
عسگری ابراز داشت: مقدمات طرح جامع از اردیبهشت امسال آغاز شده و الان در مرحله تحلیل وضعیت فعلی و برنامهریزی برای رسیدن به مرحله مطلوب هستیم و از فروردین ماه سال بعد مرحله نرم افزاری آن آغاز و پس از شش ماه پیاده سازی میدانی طرح اجرا خواهد شد.
وی افزود: برای اجرای نظام مالیاتی جدید نیازمند اصلاح زیرساختها هستیم که برخی از مسائل نرم افزاری و سخت افزاری آن انجام شده و طی یک و نیم سال آینده زیرساختها کامل خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح ساختار نیروی انسانی متناسب با نظام مالیاتی را از دیگر ضرروتهای این طرح برشمرد و تصریح داشت: در نظام فعلی مالیاتی ساختار متصل بهم در بررسی پرونده وجود دارد و همه زیر دست یک نفر است اما در نظام جدید این روند در قالب یک خط تولید و فرایند دنبال خواهد شد و شامل مراحل شناسایی، تشخیص، وصول و اجرا و دادرسی و... میشود.
اصلاح نظام مالیاتی در ۵ حوزه
عسگری با بیان اینکه تحول نظام مالیاتی کشور در ۵ حوزه دنبال میشود ابراز داشت: قریب به دو سال از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده میگذرد و مسیر خوبی را طی کرده است.
وی ادامه داد: این طرح قرار بود ابتدا در قانون برنامه به صورت آزمایشی انجام شود اما با تصویب مجلس مبنی بر افزایش سالانه یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده طرح از حالت آزمایشی خارج و روند اجرایی دائمی به خود گرفته است.
عسگری با بیان اینکه حدود ۴۱ درصد جی پی دی مشمول معافیت است ابراز داشت: ۲۳ درصد مشمول مالیاتهای خاص با عنوان عوارض است که نصیب شهرداریها میشود و مابقی نیز مشمول مالیت بر ارزش افزوده است.
تأکید بر اصلاح نظام مالیاتی
وی در پایان با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مالیاتی گفت: این قانون مربوط به دهه ۴۰ است و در سال ۸۱ بازنگری شده اما ظرفیت زیادی برای پر رنگ شدن نقش مالیاتهای اسلامی در آن وجود دارد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از اجرایی شدن نظام یکپارچه مالیاتی کشور طی سه سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی عسگری پیش از ظهر سه شنبه در همایش همگرایی مالیاتهای اسلامی موجود و جدید که در دانشگاه مفید قم برگزار شد با بیان اینکه طرح جامع نظام مالیاتی کشور از جمله طرحهایی است که مقدمات آن در حال فراهم شدن است، گفت: ما به دنبال نظام یکپارچه مالیاتی در اقتصاد هستیم، نظام فعلی مالیاتی یکپارچه نیست و پایهها و منابع مالیاتی به صورت منفرد کار میکنند و از اطلاعات فی مابین مالیاتی استفاده نمیشود.
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