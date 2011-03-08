نخستین دستگاه پخت نان سیار در اصفهان نان توزیع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، نصرالله نوری اظهار داشت: در سال جاری برای ساخت این دستگاه پخت نان سیار تامین اعتبار صورت گرفت و در ایام نوروز در یکی از مراکز پرتردد مسافران در شهر جانمایی می شود.

وی افزود: برنامه ریزیهای لازم برای پخت و توزیع نان در چهار واحد مرکزی در محل اسکان مسافران انجام شده است.

مدیر غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان تصریح کرد: چهار هزار واحد خبازی در استان اصفهان در ایام نوروز فعالیت می کنند که از این تعداد یک هزار و 300 واحد نانوایی در شهر اصفهان مشغول به تهیه نان هستند.

وی یادآور شد: تولید گندم و آرد مورد نیاز در ایام نوروز کارخانه های تولید آرد در زمان تعطیلات نوروز نیز به فعالیت خود ادامه می دهند.

نوری با اشاره به اینکه ساعات کار نانوایی ها در ایام معمولی سال از شش تا هشت صبح، 10 لغایت 13 و 17 و 30 تا 19 و 30 دقیقه است، اضافه کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته در ایام نوروز 150 واحد نانوایی تا 22 یا دو ساعت بعد از آن نیز اقدام به پخت و ارائه نان به همشهریان و مسافران می کنند.

سیلو شهید خرازی امادگی اسکان سه هزار و 500 مسافر نوروزی را دارد



وی با اشاره به فضای سیلو شهید خرازی گفت: با توجه به اینکه این سیلو در مرکز شهر واقع شده از این رو در صورت تجهیز سرویسهای بهداشتی آمادگی اسکان سه هزار و 500 نفر را دارد.

مدیر غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان یادآور شد: نانواییهایی که در ایام نوروز موجبات رضایت مسافران را بیشتر جلب کنند رتبه بندی شده و از آنها تقدیر می شود.