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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

2.5 میلیارد تومان زکات در کردستان جمع آوری شد

2.5 میلیارد تومان زکات در کردستان جمع آوری شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان گفت: مردم خیر استان کردستان در سال جاری دو میلیارد و 500 میلیون تومان زکات پرداخت کردند که نسبت به سال فبل صد در صد رشد داشته است.

علی اکبر بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، افزود: استان کردستان در پرداخت زکات جزء چهار استان برتر کشور است که این نشان از بهره مندی مردم کردستان از آموزه های دینی و نقش بسیار موثر علما و روحانیون در ارشاد و هدایت مردم دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته افراد زکات دهنده استان کردستان یک میلیارد و 260 میلیون تومان زکات پرداخت کرده اند، اظهار داشت: در حال حاضر 23 هزار نفر زکات دهنده در استان کردستان وجود دارد که با توجه به پتانسیل های موجود در استان می توان این آمار بسیاربالاتر از این میزان باشد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان با اعلام اینکه در سال جاری برای جمع آوری زکات مردم هیچ گونه هزینه ای از سوی دولت در این استان هزینه نشده، افزود: سال گذشته برای بستر سازی زکات 170 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

بسطامی در ادامه با اشاره به اینکه آمار صدقات جاریه مردم استان کردستان در سال جاری را 940 میلیون تومان دانست و بیان داشت: سال گذشته مردم کردستان 750 میلیون تومان صدقات جاریه پرداخت کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جشن نیکوکاری در آخرین پنج شنبه سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال جاری 120 پایگاه ثابت و 28 پایگاه سیار کمک های مردم دلسوز و همیشه در صحنه کردستان را جمع آوری می کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان با اعلام اینکه شعار امسال جشن نیکوکاری سیره نبوی، احسان علوی و جشن نیکوکاری است، یادآور شد: سازمانها و نهادهای دولتی همچون سالهای گذشته کمیته امداد امام خمینی (ره) را در این روز یاری می دهند و تاکنون صدا و سیما، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سازمان دانش آموزی آمادگی خود را برای کمک به جشن نیکوکاری اعلام کرده اند.

کد مطلب 1269959

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