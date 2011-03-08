آغاز بارش باران در لرستان / بارشها تا آخر هفته ادامه دارد

نورالدین سپهوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: متوسط بارشهای لرستان در سال زراعی جاری 168.5 میلی متر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 50 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: این در حالیست که روند بارشها در لرستان نسبت به میانگین بلندمدت نیز 46 درصد کاهش یافته است.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: بیشترین میزان کاهش بارندگی در میان شهرستانهای استان لرستان مربوط به شهرستان الیگودرز با 129.2 میلی متر بارندگی بوده است.

سپهوند ادامه داد: این در حالیست که در سال زراعی جاری شهرستان دورود با 212 میلی متر بارندگی شاهد بیشترین بارشها در میان شهرستانهای استان بوده است.

وی با اشاره به آغاز موج جدید بارشها در این استان، عنوان کرد: پیش بینی می شود که این بارشها به صورت ملایم تا آخر هفته جاری ادامه داشته باشد.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان با اشاره به بارش برف در ارتفاعات و گردنه های کوهستانی، عنوان کرد: این اداره کل در اطلاعیه ای نسبت به اختلال در تردد جاده های کوهستانی هشدار داده است.

سپهوند ادامه داد: همچنین برای شهرهای استان احتمال رخ دادن آبگرفتگی نیز پیش بینی شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: نقشه های هواشناسی ورود یک سامانه بارش زا به منطقه غرب کشور از جمله استان لرستان را نشان می دهند.

زینب اکبری با اشاره به افزایش ابر در آسمان استان لرستان گفت: ناپایداری ها در سطح استان به صورت برف، باران و در برخی نقاط رعد و برق خواهد بود.

وی ادامه داد: مطابق اعلام ایستگاههای هواشناسی آسمان اکثر شهرستانهای استان لرستان نیمه تا تمام ابری خواهد بود و بارندگی در این استان از اوایل صبح امروز آغاز شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان با اشاره به ریزش برف در مناطق رفع استان، یادآور شد: همچنین وزش قابل ملاحظه باد نیز در سطح استان دور از انتظار نخواهد بود.