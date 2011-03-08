اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان ایلام ظهر سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: پس از فراخوان اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس استان ایلام در دی ماه گذشته حدود 110 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

منتظری ادامه داد: هیئت داوران از میان آثار ارسالی 20 اثر را شایسته حضور در جشنواره اعلام کردند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ثبت خاطرات پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و هنرمندان متعهد دفاع مقدس عنوان کرد.

این مسئول یادآور شد: نفرات برتر این جشنواره به جشنواره سراسری خاطره نویسی دفاع مقدس در سال 90 اعزام می شوند.

