25 پایگاه اطلاع رسانی در استان سمنان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عبور سالانه بیش از 12 میلیون مسافر از جاده های استان سمنان اظهار داشت: این تعداد مسافر در ایام نوروز به حداکثر می رسد و این اداره کل برای راهنمایی گردشگران و فراهم کردن امکان اقامت مسافران در این استان برنامه ریزی کرده است.

وی افزود: با تجهیز پایگاههای اطلاع رسانی به مسافران، انتشار کتاب و بروشورهای معرفی استان سمنان، فعال شدن ستاد تسهیلات سفر و ... این اداره کل آماده استقبال از مسافران نوروزی شد.

یزدانی گفت: در این راستا ستاد تسهیلات سفر در تمامی ادارات میراث فرهنگی استان سمنان فعال شده است و اعضای فعال در این ستادها از ساعت هشت صبح تا 21 شب از بیست و ششم اسفند ماه امسال تا چهاردهم فروردین ماه سال 90، آماده پاسخگویی و راهنمایی مسافران و گردشگران هستند.

وی افزود: پایگاه های اطلاع رسانی همچنین در مکان های تاریخی پر بازدید از جمله میدان ارگ سمنان، مجموعه تاریخی بسطام، چشمه علی دامغان نیز دایر می شود که بکارگیری بیش از 55 نفر راهنمای گردشگری به طور روزانه در این پایگاهها برای راهنمایی، اطلاع رسانی و توزیع اقلام تبلیغاتی به مسافران و گردشگران از دیگر فعالیتهای این اداره کل در ایام نوروز است.

وی از چاپ 350 هزار نسخه بروشور، نقشه و کتابچه راهنمای گردشگری برای توزیع بین مسافران و گردشگران خبر داد و گفت: در روز اول سال نو با اهدای پنج هزار شاخه گل، از مسافران ورودی به شهرستان های استان استقبال می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با اشاره به برپایی بازارچه های صنایع دستی و سوغات در تمام شهرستان های این استان اظهار داشت: برپایی سفره هفت سین در موزه های استان و خانه های تاریخی اداری، اجرای موسیقی محلی در مکان های پربازدید، برگزاری مسابقه بهترین هفت سین، جشنواره آداب و رسوم نوروزی در روز اول سال جدید و برپایی ایستگاه نقاشی و رنگ آمیزی در بناهای تاریخی از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام نوروز است.