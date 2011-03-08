به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی در مراسم افتتاح مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران دراردبیل با بیان اینکه غرب خود را کدخدای دهکده جهانی می‌داند، اضافه کرد: غرب با امپراطوری رسانه‌ای خود تلاش می‌کند تا بر نسل جدید انقلاب تاثیر بگذارد و از این طریق انقلاب را از مسیر اصلی منحرف کند.

وی با بیان اینکه امروز یک فرصت تاریخی برای نشر فرهنگ و میراث شیعی به دست آمده است، تصریح کرد: در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی جریان‌های انحرافی سعی کردند تا انقلاب را از مسیر اصلی منحرف کنند اما موفق نشدند.



نماینده ولی فقیه در استان اردبیل الگوسازی را یکی از شاخص‌های اصلی انقلاب‌ها برشمرد و یادآور شد: الگو گرفتن کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد ایران در انقلاب خود موفق بوده است.



وی اثرگذار‌ترین اقدام در این جنگ ناجوانمردانه را فعالیت فرهنگی ماندگار برشمرد و افزود: برای این کار باید از حوزه‌های علمیه حمایت کرد.



عاملی با اشاره به پروژه‌های در دست احداث حوزه‌های علمیه خواهران در شهرهای مشکین شهر و پارس آباد گفت: برای فعالیت فرهنگی زیربنایی باید از حوزه‌های علمیه حمایت کرد.