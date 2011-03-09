تکلیف استخدام 400 معلول در آموزش و پرورش مشخص نشد

سهیل معینی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد استخدام معلولان در آموزش و پرورش افزود: با توجه به اینکه تعداد زیادی از معلولان تحصیل کرده بیکار هستند به همین دلیل تلاش های زیادی برای استخدام معلولان و رعایت قانون 3 درصد از سوی دستگاههای انجام شد که یکی از آنان استخدام معلولان در آموزش و پرورش است.

به گفته وی، حدود دو ماه قبل آموزش و پرورش اعلام کرد که اسامی 400 نفر از معلولانی که در آزمون استخدامی شرکت کرده اند اعلام شود.

مدیرعامل انجمن باور با اشاره به اینکه این امر برای جذب معلولان در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت، افزود: پس از گذشت دو ماه از اعلام اسامی، آموزش و پرورش هنوز پاسخی برای تائید اسامی و مشخص شدن تکلیف استخدام این افراد ارائه نکرده است.

معینی افزود: طی دو ماه گذشته معلولان به شدت پیگیر و نگران وضعیت استخدام خود بودند اما ما پاسخی برای آنها نداشتیم.

وی تاکید کرد: از مسئولان آموزش و پرورش درخواست می کنیم در مورد استخدام 400 معلول در این وزارتخانه و رفع نگرانی این افراد هر چه سریعتر نظری روش و صریح ارائه کنند.

مدیر عامل انجمن باور تاکید کرد چنانچه آموزش و پرورش تکلیف معلولان را مشخص نکرد این امر را از دستگاههای نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می کنیم.

به گفته وی، معلولانی که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شده اند افرادی تحصیل کرده و دارای حداقل مدرک لیسانس هستند.