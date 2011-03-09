تورهای نوروزی بر مدار گرانی/ همسانی قیمت تورهای خارجی و داخلی!

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در آستانه آغاز سال جدید و تعطیلات نوروزی، بازار تورهای گردشگری حسابی در این شهر، داغ شده است.

در این راستا آژانس ها و مراکز خدمات گردشگری از ابتدای اسفندماه با تبلیغات وسیع، تلاش گسترده ای را برای جذب مشتری بیشتر آغاز کرده اند.

در حال حاضر امکان سفر به بیشتر کشورهای جهان در قالب تور گردشگری از مشهد وجود دارد. از کشورهای همسایه مانند ترکیه و ترکمنستان گرفته تا هند، چین، تایلند، شاخ آفریقا و دهها کشور منطقه دور دست دیگر که از نظر شرکتهای برگزار کننده تور، مخفی نمانده است.

این اتفاق در حالی روی می دهد که افزایش نرخ سفرها در قالب تور در ایام تعطیلات نوروزی نسبت به سایر روزهای سال، همواره یکی از مشکلات و گلایه های مردم در این زمینه، بوده است.

بیشتر آژانس های خدمات مسافرتی در این تجارت یک طرفه، تنها اعزام کننده مسافر بوده و نقشی در ورود توریست به کشور و برگزاری تورهای ایرانگردی برای گردشگران خارجی ندارند.

معمایی برای مردم/ افزایش دو برابری قیمت

مشاهدات خبرنگار مهر از آژانس ها، حاکی از افزایش حتی تا دو برابری و تفاوت قیمت این سفرها در ایام نوروز با سایر روزهای سال است.

بنا به گفته مسئولان آژانس ها، این افزایش قیمت به دلیل افزایش قیمت هتل و نرخ بلیت هواپیما در ایام تعطیلات است.

هرچند طی سالهای اخیر به دلیل نظارت قابل توجهی که روی تورهای مسافرتی به وجود آمده، امکان تخلف متولیان تور کمتر شده ، ولی مشکل بدقولی های تور گردان ها و قیمت هایی که به سرعت افزایش پیدا می کنند، همچنان باقی است.

در حال حاضر تورهای نوروزی مسافرتی برای دوبی، ترکیه، مالزی و سوریه بسته به تعداد روزها بین یک تا 5/1 میلیون تومان هزینه دارد، در حالی که همین تورها، تقریباً با نصف قیمت در سایر ایام سال ،ا نجام می شود.

به عنوان مثال، قیمت تور کیش با خدمات معمولی از 250 تا 350 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان افزایش یافته است و برای کشورهای چون ترکیه، امارات و برخی دیگر از کشورها نرخ خدمات تور تا 500 هزار تومان بسته به زمان و نوع خدمات افزایش یافته است.

یک شهروند مشهدی، با گلایه از گرانی تورها به خبرنگار مهر گفت: در نظر بگیرید یک خانواده 4 نفره قصد مسافرت به کیش را داشته باشد، آنها باید دست کم رقمی حدود دو میلیون تومان به تور بپردازند که برای همه امکان پذیر نیست.

وی افزود: افزایش قیمت به دلیل هجوم مسافران در ایامی چون نوروز و سخت شدن رزرو هتل و به دست آوردن سایر امکانات هر چند کمی دشوارتر می شود و به همین دلیل تورها نیز مجبور به پرداخت قیمت های بیشتری هستند، تا حدودی قابل توجیه است، اما اینکه قیمت تور 500 هزار تومانی به این بهانه به یک میلیون و گاه بیشتر افزایش پیدا کند، قابل توجیه نیست.

وی ادامه داد: در کشورهای اندکی نوروز در آنها به عنوان آغاز سال نو و عید محسوب می شود و معمولاً قیمتها در این کشورها تغییری نمی کند، اما این که چرا قیمت تورها به این کشورها افزایش می یابد، یک معما برای مسافران است.

نرخ تورهای خارجی همطراز با داخلی!

امروزه به مدد پیشرفتهایی که در عرصه های گوناگون جوامع بشری حاصل شده است، سیر و سفر و جهانگردی به یکی از جذاب ترین، لذت بخش ترین و پرطرفدارترین علایق مردم در کشورهای مختلف از جمله ایران تبدیل شده است و شاید به همین دلیل باشد که برگزاری تورهای خارجی به مقصد کلان شهرهایی چون مشهد، شتاب چشمگیری به خود گرفته است.

در این باره یک کارشناس گردشگری در گفتگو با مهر در مشهد، با بیان اینکه مخاطبان تورهای خارجی اغلب به دو دسته تورهای زیارتی و تورهای سیاحتی تقسیم می شوند، افزود: که با توجه به انگیزه سفر و نیز هزینه آن، متقاضیان تورهای زیارتی در مرتبه نخست قرار دارند.



علی تقی نیا افزود: در خصوص متقاضیان تورهای سیاحتی نیز، درخواست سفر به کشورهای همسایه و نزدیک تر به کشورمان به سبب هزینه کمتر برای این تورها بیشتر است.



وی با اشاره به قیمت همسان بعضی از تورهای خارجی با داخلی ادامه داد: شرکتهای برگزار کننده تورهای خارجی به سبب آشنایی و تجربه ای که در زمینه هماهنگی و انجام سفر دارند، می کوشند تا با ارائه قیمتهای مناسب، علاقه مندان به سفر را ترغیب به نام نویسی در تور و عزیمت به کشورهای دلخواه نمایند.



وی اضافه کرد: این در حالی است که گاه هزینه یک سفر خارجی با یکی از این تورها، بسیار مناسب تر و کم هزینه تر از انجام سفر به یکی از شهرهای کشور خودمان است.



وی با بیان اینکه جریان تورها، به جریانی یکسویه تبدیل شده است، ادامه داد: در حال حاضر بیشتر از آنکه شاهد حضور تورهای خارجی در کشور باشیم، حضور پررنگ تر تورهای ایرانی به دیگر سرزمینها را نظاره گر هستیم.



وی گرانی نرخ خدمات تورهای نوروزی را یکی از مشکلات گردشگری داخلی عنوان کرد و اظهارداشت: درحال حاضر تورگردشگری به برخی از شهر های کشورمان در مشهد از350 تا 700 هزارتومان برای هر نفر، هزینه دارد.



وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی از شهروندان مسافرت به خارج از کشوررا که اغلب با خروج قابل توجه ارز همراه است، ترجیح می دهند.



این کارشناس ادامه داد: از سوی دیگر نظارت چندانی بر کیفیت کار تورها وجود ندارد و به رغم وعده های مسئولان آژانسهای مسافرتی، پس از انعقاد قرارداد و هنگام سفر، مسافران با خلف وعده ها، کاستی ها و تنگناهایی مواجه هستند که شیرینی سفر را در کام آنها تلخ می کند.



مقصر ما نیستیم



متولیان آژانس های مسافرتی بر این باورند گرانی سفرهای داخلی به نسبت سفرهای خارج از کشور تنها عامل افزایش سفر ایرانی ها به خارج محسوب نمی شود، چراکه سفرهای خارجی همواره مسافران خاص خود را دارد.

یکی از متصدیان تور گردانی دراین باره گفت: عده ای در ازای چند سفر داخلی ترجیح می دهند در ایامی مانند تعطیلات نوروز ، یک سفر خارجی بروند.



جمشید ملکی افزود: همین موضوع در مورد سفرهای خارجی نیز صدق می کند، به این شکل که ممکن است در سال های آینده از میزان سفرهای هم استانی به دوبی یا کشور ترکیه کاسته شود و سفر به بعضی دیگر از کشورها که اکنون نیز متقاضیان زیادی دارد، افزایش یابد.



وی علت اصلی گرانی تورها را هزینه ای مربوط به سفر هوایی و نرخ بالای هتلها دانست و گفت: آژانسهای مسافرتی در واقع بنگاه های اقتصادی هستند و در نتیجه موافق گرانی تور نیستند، چرا که مشتری آنها کاهش می یابند.



وی تصریح کرد: در واقع آژانس ها نقشی در افزایش قیمت تور ندارند.



وی درباره استقبال از تورهای خارجی در مشهد نیز اظهارداشت: با بررسی نرخ برخی از تورهای داخلی و خارجی می توان به انتخاب حداکثری تورهای خارجی و استقبال حداقلی از تورهای داخلی پی برد، زیرا با یک حساب سرانگشتی به راحتی می توان به این نتیجه رسید که هزینه سفراز مشهد به بعضی از کشورها با سفر به شیراز، اصفهان، قشم و کیش تفاوت چندانی ندارد.

غفلت از صنعتی پولساز



شواهد می گوید، بسیاری از کشورها حتی آنهایی که روی دریایی از نفت خوابیده اند، تلاش می کنند تا در آمدهای سرشار صنعت گردشگری را جایگزین سایر منابع ناپایدار درآمدی خود بویژه دلارهای نفتی نمایند.



از این رو شاهدیم صنعت گردشگری طبق آمارهای جهانی بیش از 10 درصد سهم تولید ناخالص دنیا را از آن خود کرده است و بزرگترین صنعت جهان بر حسب اشتغال و تجارت است.



در این راستا به وضوح می توان موفقیت کشورهای شرق آسیا را در رقابت تنگاتنگ جذب گردشگر مشاهده کرد، البته سرزمینهای داغ و بی آب و علف عربی هم در چنین رقابتی موفق عمل کرده اند اما کشورهایی چون مالزی، تایلند، سنگاپور و چین در این رقابت، موفق تر بوده اند.



ایران و از جمله خراسان رضوی نیز مهد تمدنهای کهن و میزبان خوبی برای به نمایش گذاشتن آثار مربوط به این تمدنها در جغرافیای گسترده ای است، اما به نظرمی رسد، اقتصاد تک محصولی و بیماری هلندی سالهای سال است که صنعت بدون دودکش کشورمان را با چالش مواجه کرده و آن را در سایه قرار داده است.



کارشناسان معتقدند، سرمایه گذاری و توجه بیشتر به این صنعت با توجه وجود ظرفیتهای فراوان در بخشهای گوناگون حوزه گردشگری، می تواند برای همیشه تیر خلاصی بر اقتصاد تک محصولی کشورمان باشد.آنان بر این باورند با محور قرار گرفتن صنعت گردشگری در برنامه های توسعه ای، تحقق این موضوع چندان دور از دسترس نیست.



در این میان به نظر می رسد، مطالعه، بررسی و پتانسیل های بومی در استانهای کشورمان از جمله خراسان رضوی، می تواند در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده این بخش مفید واقع شود.



از سوی دیگر انتظار می رود در حالی که بازار تورهای خارجی روز به روز داغتر می شود، مسئولان و متولیان در این خصوص، ضمن برنامه ریزی برای کنترل این تجارت یک طرفه و جلوگیری ازافزایش بی رویه قیمت تورهای گردشگری، بستری را فراهم نمایند تا فعالیت این شرکتها تنها محدود به اعزام گردشگر ایرانی نشود و آنها در زمینه جذب توریست به کشورمان و ازجمله کلان شهر مشهد، که از ظرفیتهای قابل توجهی در صعنت گردشگری برخوردار است، بیشتر فعال شوند.