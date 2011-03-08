"مباحثه" به اصلی اساسی در مباحث شورای فرهنگ عمومی تبدیل شود

عضو مجلس خبرگان رهبری که در چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان البرز در دفتر امام جمعه کرج حضور یافته بود با بیان این توصیه به برگزار کنندگان این شورا افزود: جلسه ای که به سخنرانی محدود شود جلسه ای شورایی نیست و جلسات باید از حالت تک گویی خارج شده و به صورت گفت و شنود اداره شود.

وی با تاکید بر اینکه شوراهای فرهنگ عمومی از این منظر با قدری ضعف روبرو هستند، اظهار داشت: این از اصول عالم روحانیت نیست چرا که روحانیون حقیقی در خصوص مسائل علمی بسیار انتقاد پذیر و حساس هستند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه سابق شیراز تاکید کرد: فضای درس فضایی آزاد است که هر کس هر دیدگاه یا پرسشی داشته باشد باید مطرح نماید.

وی با توصیف سئوال به حالت عطسه گفت: نمی توان از عطسه پیشگیری یا جلوگیری کرد بنابراین نباید مانع ایجاد سئوال و طرح آن نیز بشویم.

آیت الله حایری شیرازی حفظ امنیت پرسشگران را از دیگر ارکان اداره جلسات شورای فرهنگ عمومی خواند و تاکید کرد: تا فضا را برای گفتگو ایمن نکنیم افراد لب به سخن گفتن نخواهند گشود.

نماینده ولی فقیه خاطرنشان کرد: تحریم هنر روشی صحیح نیست بلکه باید آن را تصحیح کرده و ایرادات و اشکالات آن را برطرف نماییم.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه منحرفانی که در اثر آموزه های غلط به مسیری ناصحیح هدایت شده اند را باید اصلاح نماییم، عنوان کرد: باید از طریق این شورا و برنامه های تعیین شده در آن انحراف یافتگان را اصلاح نماییم و اجازه ندهیم هنر شیطانی جای هنر اسلامی و انسانی را بگیرد.

وی ادامه داد: از دیگر وظایف شورای فرهنگ عمومی ارتقای احساس مسئولیت در جامعه است. ما در جامعه هزینه های بسیاری را برای کسب دانش صرف می کنیم اما صرف هزینه برای ایجاد احساس مسئولیت نیز بسیار مهم است.

محی الدین حایری شیرازی در بخشی دیگر از این سخنان با تاکید بر اهمیت مساجد، اختصاص این پایگاه ها به اماکنی مختص عزاداری، فاتحه خوانی و ختم را موجب عدم استقبال جوانان از این مراکز دانست و بیان داشت: باید بتوانیم با احداث و ایجاد امکانات ورزشی و فرهنگی بر جذابیت مساجد افزوده و جوانان را جذب این مراکز دینی نماییم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان تهدیدهای موجود در عصر حاضر را امکانی برای ایجاد بهترین فرصتها خواند و خاطرنشان کرد: باید بتوانیم از امکانات فنی نظیر ماهواره و اینترنت بهترین بهره را برده و با استفاده از این امکانات در شورا با مردم ارتباط ایجاد نموده و حضور مجازی آنان را در این بخش توسعه دهیم.

در این جلسه که با حضور مسئولان عالی رتبه استان، مدیران، فرماندهان و ائمه جماعات استان برگزار شد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از تلاش های این عزیزان برای حضور در جلسات و تحقق اهداف شورا در برنامه ریزی های خود تقدیر کرد.