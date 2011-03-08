زائران عتبات عالیات در ایام نوروز ساماندهی می شوند

فیض الله جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: باتوجه به نزدیک شدن به ایام نوروز 1390 و پیش بینی افزایش چشمگیر مسافرت در کشور و به طبع آن در استان ایلام و لزوم برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر و مناسب طرح نوروزی و همچنین به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور و جابجایی مطلوب مسافران، ستادی نوروزی در محل اداره کل حمل و نقل و پایانه ها تشکیل شده است.

وی گفت: مهمترین اقداماتی که در این راستا صورت خواهد گرفت شامل مشخص شدن مراکز پیش فروش بلیت و نصب پارچه و بنر و...، همکاری و هماهنگی با ستاد کاروانهای راهیان نور، شرکت در جلسات مربوطه پیش بینی روزهای پیک سفر، هماهنگی جهت استفاده بهینه از حداکثر توان ناوگان جاده ای، تهیه کشیک نوروزی کارکنان اداره کل، تهیه کشیک تشکلهای صنفی و مدیران شرکتهای مستقر در پایانه های مسافری و..است.

جوادیان از دیگر اقدامات به هماهنگی با سازمان بازرگانی استان در زمینه کنترل نرخ جابجایی مسافر در استان، شناسایی محورهای پرتردد و برنامه ریزی در این خصوص، نصب پلاکارد در محل ترمینالها در خصوص نحوه شکایت مسافرین و راهنمایی آنها و...، توزیع فرمهای نظرسنجی از مسافرین و برنامه ریزی جهت توزیع در ایام نوروز، نصب تابلو حقوق مسافر در محل ترمینال مسافربری ایلام و پایانه مرزی مهران و اطلاع راسانی از طریق رسانه صدا و سیما، شبکه رادیو و مطبوعات اشاره کرد.

وی افزود: تهیه بروشور راهنمای امداد و نجات جاده ای و توزیع در بین اقشار مختلف مردم، خدمات رسانی و ساماندهی زائران عتبات عالیات در ایام نوروز، اجرای گشت نامحسوس جاده ای با همکاری پلیس راه، کنترل و نظارت بر شرکتهای حمل و نقل مسافربری در امر جابجایی مسافران و هماهنگی با سایر ادارات ذیربط در استان جهت ساماندهی امور حمل و نقل و بالا بردن ایمنی و کاهش تصادفات از برنامه ای این اداره کل در ایام نوروز خواهد بود.