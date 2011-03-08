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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۷

داریوش یزدانی:

ناکامی در بوشهر را با شکست استقلال جبران می کنیم

ناکامی در بوشهر را با شکست استقلال جبران می کنیم

مدافع تیم فوتبال سایپا با اشاره به آمادگی جسمانی و فنی این تیم برای دیدار با استقلال تاکید کرد: ناکامی در بوشهر را با شکست استقلال جبران خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش یزدانی ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: تیم سایپا تمرینات منسجم و فشرده‌ای را برای دیدار با استقلال برگزار کرده و از هر نظر آماده رویارویی با این تیم است.

یزدانی ادامه داد: بی تردید تمام تلاش‌مان را به کار می گیریم تا با نتیجه گیری مقابل تیم استقلال ناکامی در بوشهر را جبران کنیم هر چند که مقابل تیم شاهین بوشهر حق‌مان شکست نبود و با قضاوت اشتباه کمک داور محکوم به شکست شدیم.

مدافع تیم فوتبال سایپا تصریح کرد: تیم سایپا بارها ثابت کرده مقابل تیم‌های قدرتمند و نامدار با انگیزه بیشتری به میدان می رود و پیروزی مقابل تیم قدرتمند ذوب آهن نیز گواه این مدعاست. بهرحال امیدوارم تیم سایپا با یکدلی و اتحاد همیشگی در مقابل استقلال پیروز میدان باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و سایپا روز پنج‌شنبه با قضاوت یداله جهانبازی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1269981

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