به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفاری امروز در همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری اسپانیا در ایران با اشاره به توانمندیهای کشورمان در زمینه نفت، گاز و نیز وجود امکانات اتصالاتی و حمل و نقل گفت: ایران دارای توانمندیهای علمی، صنعتی، هوافضا، نانوتکنولوژی، پزشکی، سدسازی، نیروگاهسازی و صنایع کشاورزی است.
سفیر ایران در اسپانیا افزود: در شرایط فعلی، اگرچه ایران مواجه با نوعی تحریم ناعادلانه است و اتحادیه اروپا هم به این تحریم پیوسته؛ اما به دلیل توانمندیها، تحریمها بر روی ایران تاثیر نگذاشته؛ چراکه از اقتصاد قدرتمندی برخوردار بوده و همچنین از آثار منفی بحران اقتصادی غرب مصون مانده است.
وی با بیان اینکه اسپانیاییها میتوانند از پتانسیلهای اقتصاد ایران بهرهمند شوند، تصریح کرد: توانمندیهای ایران برای شرکتهای اسپانیایی فرصت است. به این معنا که تنوع کار و پروژهها در ایران به حدی بالا است که میتواند زمینههای اقتصادی بین دوکشور را پوشش دهد.
سفیر ایران در اسپانیا اظهار امیدواری کرد که همایش امروز، آغازی برای توسعه گستردهتر و همکاری اقتصادی بین ایران و اسپانیا باشد.
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