  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-6/

اسپانیایی‌ها از پتانسیل‌های اقتصاد ایران استفاده کنند

اسپانیایی‌ها از پتانسیل‌های اقتصاد ایران استفاده کنند

سفیر ایران در اسپانیا، توانمندی‌های ایران را برای شرکتهای اسپانیایی نوعی فرصت اعلام کرد و گفت: اسپانیایی‌ها از پتانسیل اقتصاد ایران استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفاری امروز در همایش معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری اسپانیا در ایران با اشاره به توانمندی‌های کشورمان در زمینه نفت، گاز و نیز وجود امکانات اتصالاتی و حمل و نقل گفت: ایران دارای توانمندی‌های علمی، صنعتی، هوافضا، نانوتکنولوژی، پزشکی، سدسازی، نیروگاه‌سازی و صنایع کشاورزی است.

سفیر ایران در اسپانیا افزود: در شرایط فعلی، اگرچه ایران مواجه با نوعی تحریم ناعادلانه است و اتحادیه اروپا هم به این تحریم پیوسته؛ اما به دلیل توانمندی‌ها، تحریم‌ها بر روی ایران تاثیر نگذاشته؛ چراکه از اقتصاد قدرتمندی برخوردار بوده و همچنین از آثار منفی بحران اقتصادی غرب مصون مانده است.

وی با بیان اینکه اسپانیایی‌ها می‌توانند از پتانسیل‌های اقتصاد ایران بهره‌مند شوند، تصریح کرد: توانمندی‌های ایران برای  شرکتهای اسپانیایی فرصت است. به این معنا که تنوع کار و پروژه‌ها در ایران به حدی بالا است که می‌تواند زمینه‎‌های اقتصادی بین دوکشور را پوشش دهد.

سفیر ایران در اسپانیا اظهار امیدواری کرد که همایش امروز، آغازی برای توسعه گسترده‌تر و همکاری اقتصادی بین ایران و اسپانیا باشد.

کد مطلب 1269982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها