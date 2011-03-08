برگزاری مسابقه عکاسی ارس ویژه مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، فرهاد اسماعیلی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این مسابقه عکاسی که " ارس؛ بیکران فرصتها " نام گرفته است از 25 اسفند الی 15 فروردین برگزار شده و نفرات برگزیده آن پس از ایام تعطیلات نوروز از طریق وب سایت سازمان منطقه آزاد ارس اعلام خواهد شد .

فرهادی اضافه کرد: مسافرین نوروزی منطقه آزاد ارس در طول ایام حضور در منطقه در گروههای مختلف سنی و در دو محور «طبیعت زیبای ارس» و «ارس؛ مقصد جدید گردشگری» در این مسابقه شرکت خواهند کرد و زیبایی های ارس را این بار مسافران نوروزی به تصویر می کشند .

وی تصریح کرد: شرکت همه افراد در این مسابقه آزاد بوده و هر فرد می تواند حداکثر هفت اثر برای هر بخش ارسال کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان در مسابقه می توانند آثار خود را به آدرس الکترونیکی pazhoohesh.aras@arasfz.ir ارسال کنند .

گفتنی است منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در شمال غرب کشور در استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشورهای جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان، بخش هایی از شهرستانهای جلفا و کلیبر را به مساحت 51 هزار هکتار شامل می شود .

این منطقه از جاذبه های بکر طبیعی و مناطق زیبای تاریخی همچون جنگل های ارسباران، آبشار آسیاب، کلیسای سنت استپانوس، مجموعه تاریخی و حمام کردشت، سواحل رود ارس، کاروانسرای خواجه نظر و دهها جاذبه دیگر بهره مند بوده و همه ساله گردشگران بسیاری را به خود جلب می کند.

سازمان منطقه آزاد ارس بدلیل فعالیت های خود در ستاد تسهیلات سفر و ارائه خدمات به مسافرین نوروزی از سوی ستاد تسهیلات سفر کشور دو سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر در زمینه جذب گردشگر شد.