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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۲

خروج بیش از 18 هزار تبعه فیلیپین و بنگلادش از لیبی

خروج بیش از 18 هزار تبعه فیلیپین و بنگلادش از لیبی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون وزیر امور خارجه فیلیپین از موفقیت دولت این کشور در عملیات خارج سازی شهروندان فیلیپین از لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی فیلیپین (پنا)، "رافائل سگیس" در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش سفارت فیلیپین در لیبی توانستیم 12 هزار تن از هموطنانمان در این کشور را از خطر دور کرده و یک سوم آنها را تا به امروز به کشور بازگردانیم.

وی در ادامه گفت: روز گذشته 4 هزار و 222 شهروند فیلیپینی به وطن بازگشته و وزارت خارجه در تلاش است تا روز شنبه دو سوم باقی مانده را نیز به کشور بازگرداند.
 
وزارت خارجه بنگلادش نیز طی بیانیه ای از بازگشت 5 هزار و 500 شهروند این کشور خبر داد و اعلام کرد تا روز جمعه این تعداد به 6 هزار و 20 نفر می رسد.
کد مطلب 1269985

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