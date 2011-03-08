خروج بیش از 18 هزار تبعه فیلیپین و بنگلادش از لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی فیلیپین (پنا)، "رافائل سگیس" در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش سفارت فیلیپین در لیبی توانستیم 12 هزار تن از هموطنانمان در این کشور را از خطر دور کرده و یک سوم آنها را تا به امروز به کشور بازگردانیم.

وی در ادامه گفت: روز گذشته 4 هزار و 222 شهروند فیلیپینی به وطن بازگشته و وزارت خارجه در تلاش است تا روز شنبه دو سوم باقی مانده را نیز به کشور بازگرداند.

وزارت خارجه بنگلادش نیز طی بیانیه ای از بازگشت 5 هزار و 500 شهروند این کشور خبر داد و اعلام کرد تا روز جمعه این تعداد به 6 هزار و 20 نفر می رسد.