به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "سقراط‌هایی از گونه‌ای دیگر: روشنفکران در تمدن عربی " با حضور دکتر سارا شریعتی و دکتر ناصر فکوهی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نیز سیدمحمد آل‌مهدی، مترجم کتاب، عصر روز دوشنبه 16 اسفند در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی برگزار شد.

این نشست دومین جلسه نقد و بررسی کتاب سایت "انسان‌شناسی و فرهنگ" در سال 89 بود که با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی برگزار شد. کتاب "سقراط‌هایی از گونه‌ای دیگر: روشنفکران در تمدن عربی" نوشته محمد عابد جابری، پژوهشگر نواندیش جهان عرب را سیدمحمد آل‌مهدی ترجمه کرده است که چاپ اول آن به همت انتشارات فرهنگ جاوید در سال 1389 در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

سید محمد آل مهدی مترجم کتاب "سقراط‌هایی از گونه‌ای دیگر: روشنفکران در تمدن عربی" در ابتدای این نشست به بررسی جریانهای فکری عربی پرداخت و گفت: بحث گفتمان عربی یا متفکرین عربی از این حیث نیز قابل بررسی است که نگاه غربی‌ها به اعراب چگونه است. ادوارد سعید متفکر معاصر می‌گوید که از نگاه غرب، عرب یا نفت فروش است یا تروریست.

وی افزود: ولی باید توجه داشت که حقیقت چیز دیگری است. عرب نیز مانند هر قوم دیگر دارای اندیشمندان و متفکران زیادی است. اگر بخواهیم تاریخچه اندیشگی عربی را بررسی کنیم دوران شکوفایی آن از قرن دوم هجری تا هفتم هجری بوده است. از آن به بعد این نظام اندیشگی دچار انسداد و انجماد فکری شده است.

مترجم "نقد عقل عربی" تصریح کرد: در بررسی‌های صورت گرفته معاصر در احیای دوباره این نظام اندیشگی به سید جمال و محمد عبده توجه می‌شود. ولی اندیشمندان اعراب از جمله رفاعه رافع طهطاوی بعد از حمله ناپلئون به مصر متأثر از عصر روشنگری شدند. رافع متأثیر از عصر روشنگری و متفکرانی چون منتسکیو و روسو بود و راه سعادت مصر را آزادی‌های مدنی می‌دانست که از رهگذر تدوین قانون اساسی در این کشور ایجاد می‌شود.

وی افزود: در ادامه چنین تفکری اصلاحگران دینی به وجود آمدند که رشید، عبده و سید جمال و عبدالرزاق را می‌توان نام برد. اصلاحگران دینی به احیای سنت رو آوردند با این تفاوت که اعتقاد داشتند از غرب آنچیزی که در خدمت اسلام می‌تواند قرار گیرد را می‌توان اخذ کرد.

وی تصریح کرد: در این جریان یکی بیشتر سنتی و دیگری کمتر سنتی بود و سعی می‌کردند مفاهیم دینی را با مفاهیم غربی تطبیق دهند. در کنار این جریان، لیبرالهای غربگرا بودند و گسست از سنت و پیوستن به غرب را راه حل مشکلات می‌دانستند. پدر معنوی این جریان احمد لطفی است.

مترجم "نقد عقل عربی" تصریح کرد: در کنار این جریانها، جریان ناسیونایست را داریم که خود به سه جریان خاندانی، لیبرالی و ناسیونال سوسیالیسم تقسیم می‌شود. وحدت عربی و گرایش به عرب بودن این جریان را از سوسیالیسم که به جهان وطنی می‌اندیشد جدا می‌کند. بعد از شکست در جنگ 1967 اعراب از اسرائیل این جریان از یکدیگر جدا شدند. شکست در این جنگ یک شکست نظامی صرف نبود بلکه شکست و فروپاشی یک گفتمان مسلط فکری بود.

وی با اشاره به اینکه قبل از جنگ جریانهای دیگری نیز وجود داشتند که احیای سنت را مطرح می‌کردند، گفت: اخوان المسلمین جزو این جریانها بودد که حسن البناء در زمره آنها بود. در واقع اشخاصی چون حسن البناء از درون جریان اصلاح‌طلبان به وجود آمدند. در این گیرو دار پس از جنگ است که نهضت انتقادی و نومعتزلیان به وجود آمدند و نقدها را شروع کردند.

آل مهدی تصریح کرد: در میان این نقدها، محمد عابد الجابری نقد چهارگانه خود را نوشت و به نقد عقل وجودی، عقل دینی و سیاسی و ساختاری پرداخت. او معتقد بود که باید سنت را نقد کرد تا بتوان آنرا احیاء کرد. روش جابری آمیزه‌ای از ساختارگرایی، تحلیل تاریخی و تفکیک عناصر ایدئولوژیک است.

وی افزود: کتابی که جابری را مشهور کرد ما و میراث فلسفی ما بود و سقراطهایی از گونه‌ای دیگر را پس از این کتاب نوشت. او در این اثر سعی کرده تا مفاهیم اسلامی را با مفاهیم غربی نزدیک کند.

مترجم "نقد عقل عربی" یادآور شد: در بخش اول کتاب، جابری به بررسی مفهوم روشنفکر می‌پردازد. او معتقد است روشنفکر کسی است که یا با مرجع پیشین یا با مرجع امروزی یا به علل مختلف، مستقیم یا غیر مستقیم می‌اندیشد. او این موضوع را در کتاب باز می‌کند. او معتقد بود که جریانات فکری پیش آمده در جهان عرب در دو چیز مشترک بودند. اول اینکه آنها گذشته‌نگر بودند و نه گذشته‌گرا و دیگر اینکه واکنش‌گرا هستند و در واکنش به چیزی به وجود آمده‌اند. او معتقد است بر این اساس باید مفاهیم خودمان را در تاریخ پیدا کنیم.

وی افزود: جابری در بررسی خود از مفهوم روشنفکر، اعلامیه روشنفکری که به امضای امیل زولا و آناتول فرانس رسید اشاره می‌کند و می‌گوید در سده دوازدهم روشنفکران غربی متأثر از روشنفکران اسلامی و عربی بودند.

فکوهی: ایرانیها گاهی بیش از خود غربیها به اندیشه‌های آنها توجه دارند!

در این نشست دکتر ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه کتاب "سقراط‌هایی از گونه‌ای دیگر" مخاطب ایرانی را با ابعاد دیگری از اندیشه مواجه می‌کند گفت: نکته مثبت کتاب این است که مخاطب ایرانی را با ابعاد جدیدی از اندیشه آشنا می‌کند.

وی افزود: نگاه ایرانی‌ها به غرب بوده و گاهی بیش از خود آنها به اندیشه‌های آنها توجه و پرداخته شده است. چنین کتابهایی باعث می‌شوند غیر از اندیشه غربی با اندیشه‌های عربی نیز آشنا شویم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فهم درستی گاهی از خود مفهوم غرب وجود ندارد گفت: برخی مفهوم غرب را به خوبی درک و فهم نکرده‌اند و از غرب ستیزی نیز صحبت می‌کنند. باید توجه داشت که غرب ستزی از جریانهای یونانی، لاتین(رومی)، مسیحی، اسلامی و یهودی است. اسپانیای اسلامی در قرن پانزدهم میلادی بهترین محل برای تعریف کردن غرب است. این غرب ستیزی و حمله به آن معلوم نیست حمله به چه جریانی است.

وی افزود: کارهایی که در ارتباط با اندیشه‌های عربی، اندیشه هندی و اندیشه چینی برای نمونه می‌شود از این جهت نیز حائز اهمیت است که تمرکز اندیشه را تنها در غرب ندانیم.

فکوهی در ادامه با اشاره به اهمیت ابن خلدون در ایران و نزد اندیشمندان ایرانی گفت: با وجود اهمیتی که در دیار ما برای ابن خلدون وجود دارد ولی کتاب مهمی درباره او نداریم. این در حالی است که در کشوری مانند فرانسه ترجمه‌های دقیق و انتقادی از او داریم.

وی افزود: غرب بر روی اندیشه عربی خوب کار کرده است. ما باید به طور مسقیم اندیشه عربی را بشناسیم نه از طریق آثار غربی یا با اندیشمندان عربی که در آکادمی‌های غرب، مانند ادوارد سعید، تحصیل کرده‌اند. این گونه کتابها می‌تواند ما را به این مسیر رهنمون شود.

فکوهی در ادامه با اشاره به تحولات کنونی در جهان عرب تصریح کرد: برخی این جریانات را توطئه می‌دانند در حالی که این ایده نادرست است، این تحولات ناشی از جریانهای فکری در دنیای عرب است.

وی در ادامه به سخنرانی چند ماه گذشته آدونیس شاعر معروف عرب اشاره کرد و گفت: آدونیس شاعر معروف جهان عرب در سخنرانی چند ماه پیش خود که پیش از تحولات کنونی جهان عرب بود روشنفکران عرب را افرادی ترسو و بی فایده قلمداد کرد که کار آنها خدمت به قدرتهای فاسد است.

فکوهی در ادامه به تحقیق خانم دکتر حائری استاد دانشگاه جان هاپکینز اشاره کرد و گفت: حائری معتقد است که رابطه‌ای میان زبان عربی فصیح و زبان عربی عام وجود دارد. روشنفکران سکولار در جهان عرب، عربی فصیحی را به وجود آوردند که بر اساس متن قرآن بود اما سکولار. این سؤال در این پژوهش مطرح بود که آیا مردم از زبان فصیح عربی سکولار درکی غیر دینی دارند یا نه.

وی افزود: حائری بررسی کرده که مردم از چه طریقی با زبان سروکار دارند. بر اساس یافته‌های او مردم اغلب از طریق قرآن و مراسم مذهبی با زبان سروکار دارند. بر این اساس روشنفکر سکولار نمی‌تواند با سیستم اجتماعی یک رابطه عادی داشته باشد چرا که سیستم اجتماعی زبان او را نمی‌فهمد.

فکوهی یادآور شد: روشنفکرانی در جهان عرب نیز هستند که گرایش دینی دارند و از زبان دینی استفاده می‌کنند. این موضوع در فرهنگ فرآیندی ایجاد می‌کند که سکولاریزاسیون گفتمان دینی نامیده می‌شود.

استاد دانشگاه تهران در پایان تأکید کرد: عدم توانایی در ارتباط بین سیستم فکری و سیستم اجتماعی علاوه بر عامل زبان به این مسئله برمی‌گردد که روشنفکران در خود غرق هستند و مسئله آنها در درجه اول خودشان هستند.

سارا شریعتی: خوانش جابری وجودگرایانه است

دکتر سارا شریعتی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در ابتدا با اشاره به اینکه چرا تحولات فکری عربی برای ما مهم هستند گفت: یک ضرورت فهم تحولات فکری عربی برای ما درک نسبت فرهنگ و دین در کشور ما و کشورهای اسلامی است. این سؤال مطرح است که چرا جریانهای مبارزاتی، جنبشهای اجتماعی و غیره در کشورهای اسلامی به زبان دینی بیان می‌شوند. با اندیشیدن به نسبت فرهنگ و دین است که می‌توان پاسخ این پرسش را داد.

وی افزود: در کشورهای اسلامی به عنوان یک ویژگی منحصر به خود، دین هسته سخت فرهنگ است و فرهنگ خود را با ارجاع به دین توضیح می‌دهد. یکی از ویژگیهای مشترک کشورهای اسلامی همین مسأله است. حتی جنبشهای مدنی در این کشورها به زبان دینی بیان می‌شود.

وی در ادامه به بررسی ویژگیهای مشترک سه متفکر معاصر جهان عرب پرداخت و گفت: سه متفکر جهان عرب در دوره معاصر که همگی نیز از دنیا رفته‌اند عبارتند از محمد عابد الجابری، محمد ارکون و نصر حامد ابوزید. ویژگی مشترک آنها این بود هر سه علاوه بر زبان عربی، فرانسوی زبان بودند. هر سه به طریقی در کشورهای اروپایی زندگی و تحصیل کرده بودند.

وی تصریح کرد: هر سه اندیشمند در قالب جریان نواعتزالی شناخته می‌شوند. ویژگی مهم آنها که دوزبانه بودن آنهاست باعث شده تا آنها دوفرهنگی باشند. این موضوع مهمی است. روشنفکرانی که در اروپا هستند چارچوبهای خوانشی که در فرهنگ و سیستم اروپایی وجود دارند را وارد ذهن خود می‌کنند. در واقع شبکه خوانش آنها عوض می‌شود و از طریق شبکه خوانش غربی و از طریق آثار آنها فرهنگ و اندیشه خود را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

این استاد دانشگاه در ادامه به دو نظریه مهم جابری پرداخت و گفت: جابری دو نظریه مهم دارد. یک نظریه مفهوم عقل عربی است. او عقل را به معنای خرد نمی‌گیرد بلکه آنرا به مفهوم اندیشه و نظام فکری می‌گیرد. او شاخص عقل عربی را بیان و زبان می‌داند و شاخص عقل یونانی را برهان و شاخص عقل ایرانی را عرفان و صوفی‌گری.

وی افزود: باید توجه داشت که تفکیک میان بیان و برهان خیلی تقلیل‌گرایانه است. مگر می‌توان زبان را از استدلال جدا کرد؟! لوگوس یونانی مگر زبان نیست! پس چطور می‌توان لوگوس را از برهان جدا کرد. او معتقد است که شاخص عقل ایرانی عرفان است. مگر در شرق و در ایران عقلانیت نداریم. خوانش او از یونان به معنای فلسفه و عقل، از شبکه خوانش غربی‌ها صورت گرفته است. یونان هم تراژدی دارد و هم دین. لذا دین و استدلال را در یونان باید با هم در نظر گرفت.

استاد دانشگاه تهران یادآور شد: نظریه دیگر جابری گسست معرفتی میان شرق اسلام و غرب اسلام است. او معتقد نیست که تفکر در غرب اسلام در امتداد شرق اسلام است. او می‌گوید مغرب خودش دارای عقلانیتی است و برای این ادعا ابن رشد را مثال می‌آورد. باید توجه داشت که جابری مراکشی است و فرانسوی زبان. از سوی دیگر افرادی چون ارنست رنان، گوبینیو و توکویل که فرانسوی هستند در آثار خود که از نگاه و بستری نژادی بیان شده، در سرکوب جهان عرب و تمجید از ایران یاد کرده‌اند. برای نمونه ارنست رنان می‌گوید سامی عقلانیت ندارد و ایران یک استثنا در جهان اسلام است.

این استاد جامه شناسی یادآور شد: این نویسندگان دارای گفتمانی نژادپرستانه هستند و اعراب را مورد حمله قرار داده‌اند. جابری حتماً این آثار را خوانده و با رویکردی مقابله جویانه اندیشه عقل مغربی را بیان کرده است.

وی در ادامه به نحوه مواجه شدن جابری با غزالی پرداخت و گفت: غزالی با استدلال در مورد فیلسوفان قبل از خود سخن گفته است. در حالی که جابری غزالی را مورد نکوهش قرار می‌دهد و مواجهه‌ای غیر استدلالی و عقلانی با او دارد. از جابری به عنوان یک فیلسوف چنین رویکرد و مواجه‌ای بعید به نظر می‌رسد.

شریعتی در پایان تصریح کرد: او مکانی، جغرافیایی و نژادی بحث می‌کند و خوانش او وجودگرایانه است.