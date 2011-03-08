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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۱۸

جریمه 146 میلیون ریالی راننده متخلف بار اضافی در زنجان

جریمه 146 میلیون ریالی راننده متخلف بار اضافی در زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: راننده کمپرسی ده چرخ به دلیل داشتن بار اضافی بیش از 19 تن به پرداخت 146 میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تخلف کامیون مذکور برای بار سوم ثبت گردیده بود که با بار اضافی در سطح محورهای استان تردد نموده ایت و راننده این کامیون توسط همکاران پلیسراه محور زنجان – بیجار به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان معرفی شده است .
 
وی افزود : بار این وسیله نقلیه خاک معدنی بوده و با بار اضافی مسافتی بیش از 100 کیلومتر طی کرده بود.
 
علی اکبر درخصوص پیامدهای حمل بار اضافی گفت: عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزن محموله ها از مهمترین تخلفاتی است که سهم عمده ای در بروز خسارات و صدمه به راهها دارد .
 
مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان  حمل بار اضافی به دو شکل عمده موجب بروز خطر در حمل و نقل جاده ای می گردد که جنبه اولیه ان کاهش ایمنی وسیله نقلیه است ، به گونه ای که قطعات خودرو با توجه به میزان ظرفیت بار مجاز طراحی و ساخته می شود و با عدم رعایت شرای مندرج در کارت مشخصات وسیله نقلیه به نوعی عملکرد اجزای محرکه وسیله نقلیه نیز تحت تاثیر قرار می گیرد .
 
علی اکبری  افزود : یکی از مهمترین این اجزاء سیستم های ترمز است که در صورت حمل بار اضافی ، عملکرد سیستم شتاب ( قوای محرکه ) خودرو و سیستم ترمز تحت تاثیر قرار گرفته و در مواقع خاص ، عملکرد مطلوب نخواهند داشت و قدرت مانور وسیله نقلیه کاهش یافته و امکان بروز حادثه به وجود خواهد آمد.
 
مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان درخصوص دیگر پیامدهای بار اضافی تصریح کرد: تخریب جسم راه و روسازی راه و ابنیه فنی آن ، کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه به ویژه در قوسها فرسایش لاستیکها ، کاهش عمر وسیله نقلیه ، افزایش مصرف سوخت و کاهش قابل توجه ایمنی تردد و به مخاطره انداختن جان دیگران از اهم پیامدهای حمل بار اضافی است.

علی اکبری  درخصوص برخورد با رانندگان متخلف تصریح کرد : براساس قوانین و مقررات ، وسیله نقلیه حامل بار اضافی علاوه بر توقف و جریمه توسط پلیس راه و تخلیه بار اضافی ، برای پرداخت خسارت به ادارات کل حمل ونقل و پایانه ها معرفی می شود، که میزان خسارت ، با توجه به میزان اضافه بار و مسافت پیموده شده تا محل توقیف اعمال قانون تعیین می شود. 
کد مطلب 1269988

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