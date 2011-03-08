جریمه 146 میلیون ریالی راننده متخلف بار اضافی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تخلف کامیون مذکور برای بار سوم ثبت گردیده بود که با بار اضافی در سطح محورهای استان تردد نموده ایت و راننده این کامیون توسط همکاران پلیسراه محور زنجان – بیجار به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان معرفی شده است .

وی افزود : بار این وسیله نقلیه خاک معدنی بوده و با بار اضافی مسافتی بیش از 100 کیلومتر طی کرده بود.

علی اکبر درخصوص پیامدهای حمل بار اضافی گفت: عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزن محموله ها از مهمترین تخلفاتی است که سهم عمده ای در بروز خسارات و صدمه به راهها دارد .

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان حمل بار اضافی به دو شکل عمده موجب بروز خطر در حمل و نقل جاده ای می گردد که جنبه اولیه ان کاهش ایمنی وسیله نقلیه است ، به گونه ای که قطعات خودرو با توجه به میزان ظرفیت بار مجاز طراحی و ساخته می شود و با عدم رعایت شرای مندرج در کارت مشخصات وسیله نقلیه به نوعی عملکرد اجزای محرکه وسیله نقلیه نیز تحت تاثیر قرار می گیرد .

علی اکبری افزود : یکی از مهمترین این اجزاء سیستم های ترمز است که در صورت حمل بار اضافی ، عملکرد سیستم شتاب ( قوای محرکه ) خودرو و سیستم ترمز تحت تاثیر قرار گرفته و در مواقع خاص ، عملکرد مطلوب نخواهند داشت و قدرت مانور وسیله نقلیه کاهش یافته و امکان بروز حادثه به وجود خواهد آمد.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان درخصوص دیگر پیامدهای بار اضافی تصریح کرد: تخریب جسم راه و روسازی راه و ابنیه فنی آن ، کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه به ویژه در قوسها فرسایش لاستیکها ، کاهش عمر وسیله نقلیه ، افزایش مصرف سوخت و کاهش قابل توجه ایمنی تردد و به مخاطره انداختن جان دیگران از اهم پیامدهای حمل بار اضافی است.



علی اکبری درخصوص برخورد با رانندگان متخلف تصریح کرد : براساس قوانین و مقررات ، وسیله نقلیه حامل بار اضافی علاوه بر توقف و جریمه توسط پلیس راه و تخلیه بار اضافی ، برای پرداخت خسارت به ادارات کل حمل ونقل و پایانه ها معرفی می شود، که میزان خسارت ، با توجه به میزان اضافه بار و مسافت پیموده شده تا محل توقیف اعمال قانون تعیین می شود.