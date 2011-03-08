بخش ویژه بیمارستانهای غیر دانشگاهی در اختیار مسافران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شاهین شیرانی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه جلسات متعددی در دانشگاه علوم پزشکی برای سفرهای نوروزی در برگزار شده است، اظهار داشت: نظارت بر روی بیمارستانهای استان در نوروز امسال به صورت ویژه دنبال می شود.

وی بیان داشت: تذکرات لازم به مسئولان مربوطه داده شده و مشکلات موجود در این بخش حل شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: در نوروز امسال بخش ویژه بیمارستانهای غیر دانشگاهی تعطیل نیست و به صورت شبانه روزی به مسافران و مردم اصفهان خدمات درمانی ارایه می دهند.

وی در خصوص غرفه هایی که شهرداری به فروشندگان مواد غذایی و ساندویج فروشیها اجاره می دهد، تاکید کرد: باید بر روی مواد غذایی عرضه شده در این فروشگاه ها نظارت صورت بگیرد تا سلامتی مردم به خطر نیافتد.

شیرانی با اشاره به اینکه در سال گذشته سه نفر از مسافران نوروزی به خاطر گازگرفتگی در چادر فوت کردند، اظهار داشت: این موضوع باید در ستاد تسهیلات سفرهای استان اصفهان به طور جدی دنبال شود تا دیگر شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: تمام اورژانسهای 115 از آمادگی کامل برای استقرار در مکان های مورد نظر و ارائه خدمات به مسافران نوروزی برخوردار هستند.