به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان فیلم "سیزده 59"، گفت: هر جشنواره به دلیل آنکه موجب گردهمایی جمعی از فیلمسازان، منتقدان و مردم که صاحبان اصلی سینما هستند میشود، اتفاق خوبی در سینمای ایران به شمار میرود.
این فیلمساز دورههای مختلف جشنواره فیلم شهر را به عنوان رویدادی جوان مرور کرد و ادامه داد: برگزاری سه دوره از این جشنواره از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و جایگاه خود را در فرهنگسازی در عرصه مسایل شهری حفظ کرده است.
کارگردان فیلم سینمایی "سیزده 59"، یادآور شد: جشنواره فیلم شهر فرصتی برای ساخت و عرضه فیلمهای اجتماعی و شهری است و آثار ارایه شده در این رویداد تاثیر بسزایی در حرکت به سمت تحقق ایده شهر انسانی و انسان شهری و فرهنگ شهرنشینی با ابزار سینما و تلویزیون دارد.
سالور گفت: تولیدات سینمایی یکی از ابزارهای فرهنگسازی با محور موضوعها و مضامین شهری است، امروز باید رسانه سینما بیش از گذشته استفاده شود. پرداختن به مسایل شهری از طریق سینما و تلویزیون نیازمند آشنایی دقیق فیلمسازان به موضوعهای مرتبط دارد و آثار با محتوای اجتماعی میتواند بر مخاطب تاثیر عمیق و سازنده داشته باشد.
وی یادآور شد: برگزار کنندگان جشنواره فیلم شهر به طور حتم تحقق اهداف فرهنگی را در دستور کار دارند، امیدواریم با مشارکت حداکثری فیلمسازان ارایه آثاراجتماعی- شهری در این جشنواره انجام شود. جوایز، بخشها و رویکردهای جشنواه فیلم شهر این رویداد سینمایی را به یکی از بهترین جشنوارههای سینمایی کشور تبدیل کرده و امید میرود که در این دوره نیز آثار تاثیرگذاری از فیلمسازان در آن حضور داشته باشند.
چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی، برای انسان شهری"، اردیبهشت ماه سال آینده در تهران و گیلان برگزار میشود.
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