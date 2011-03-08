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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۴

110 کانون فرهنگی، هنری در مساجد ایلام فعال است

110 کانون فرهنگی، هنری در مساجد ایلام فعال است

ایلام - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد ایلام گفت: هم اینک 110 کانون فرهنگی، هنری در مساجد این استان فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام علی چراغی پور ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: هم اینک 110 کانون فرهنگی، هنری در مساجد این استان فعال است.

وی افزود: بیش از 12 هزار نفر عضو سازمان یافته و فعال در این کانونها هستند.

این مسئول ادامه داد: همچنین 38 کانون نیز هم اکنون در حال دریافت مجوز از این مرکز برای فعالیت هستند.

چراغی پور با بیان اینکه اکنون شش کانون تخصصی فرهنگی، هنری مساجد در این استان وجود دارد، گفت: تا پایان سال تعداد این کانونها به 9 مرکز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام بدنبال توطئه و شبیخون فرهنگی در کشور هستند، گفت: کانونهای مساجد بهترین مکان برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان بوده و نقش مهمی در جذب جوانان به سوی مساجد با اجرای متنوع فعالیتهای فرهنگی و هنری دارند.

 

کد مطلب 1269994

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