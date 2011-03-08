سفر معاون نخست وزیر مالزی به هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "محی الدین یاسین" در این سفر که توسط وزرای کار، منابع انسانی و چند تن از مقامات رسمی دولت مالزی همراهی می شود، انجام مذاکرات با نخست وزیر هند را در دستور کار خود دارد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مالزی، این سفر در پاسخ دعوت "مان موهان سینگ" نخست وزیر و "اس ام کریشنا" وزیر امور خارجه هند انجام می شود.

در کنار دیدار روز پنجشنبه با نخست وزیر هند، معاون نخست وزیر مالزی قرار است به طور جداگانه با وزیر توسعه شهری، وزیر حمل و نقل جاده ای و بزرگراهها و وزیر توسعه منابع انسانی این کشور دیدار و گفتگو کند.

شرکت در میزگرد با حضور صاحبان صنایع هند و ملاقات با نمایندگان شرکتهای مالزی فعال در هند و دیدار با اتباع مالزی در بمبئی و چنای از دیگر برنامه های سفر محی الدین یاسین به هند اعلام شده است.