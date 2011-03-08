پینک پنگ بازان مازنی مدال طلای المپیاد ورزشی وزارت نفت را تصاحب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از رقابت‌های دومین المپیاد فرهنگی ورزشی جانبازان ومعلولین وزارت نفت با برگزاری مسابقات در رشته های فوتسال، تنیس روی میز، شطرنج در سالن های ورزشی مجتمع نفت محمودآباد پیگیری شد.

در نخستین روز مسابقات تنیس روی میز، ورزشکاران از پیش از ظهر سه شنبه در سه بخش به رقابت پرداختند.

در بخش جانبازان با ویلچر سلیمان خاکی از تیم نفت ضمن کسب مقام قهرمانی نخستین مدال طلای این المپیاد را از آن خود کرد.

در رده سنی زیر 45 سال داوود چکمه زنی از پتروشیمی و در رده سنی 46 تا 52 سال محسن مرادی از تیم پالایش و پخش الف مدال برنز گرفتند.

مسابقه فینال این دو رده سنی به همراه رقابت های رده سنی بالای 53 سال امروز در شهر محمودآباد برگزار خواهد شد.

در دور اول و دوم شطرنج هم تیم پالایش و پخش الف و نفت الف هر دو با امتیاز مشترک بالاتر از رقبای خود قرار گرفتند.

در سومین روز از رشته فوتسال هم تیم پالایش و پخش ب شش بر دو از سد تیم پتروشیمی گذشت. تیم نفت ب یک بر دو مغلوب تیم گاز شد و تیم پالایش و پخش الف دو بر یک مقابل نفت الف به برتری رسید.

در چهارمین روز از این المپیاد ورزشی مسابقات در رشته های شنا در استخر دانشگاه آمل و مسابقات دارت و تیراندازی در مجموعه نفت محمود آباد آغاز می شود.

دومین المپیاد ورزشی جانبازان و معلولان وزارت نفت در شش رشته ورزشی و با حضور بیش از 400 ورزشکار از 14 تا 18 اسفندماه به میزبانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در مجتمع آموزشی ورزشی نفت محمودآباد برگزار می شود.

مراسم اختتامیه این مسابقات چهارشنبه 18 اسفندماه در سالن اجتماعات مجتمع صنعت نفت محمود آباد برگزار می شود.