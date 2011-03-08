آذربایجان شرقی در کاروانسرای خانات تهران به جشن نوروزی نشست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس سازمان گردشگری آذربایجان شرقی در حاشیه مراسم افتتاحیه جشنواره نوروزی با اشاره به حضور نمایندگان استان آذربایجان شرقی و معرفی آیین های نوروزی استان گفت: اشکال مختلف و متنوع آیین های نوروزی که در جای جای استان برگزار می شود، نمونه های منحصر به فرد و گنجینه ای از تاریخ و فرهنگ هستند.

تراب محمدی در مورد حضور استان در این نمایشگاه گفت: آذربایجان شرقی با توجه به موقعیت جغرافیایی و اهمیت تاریخی خود، همواره پذیرای افراد مختلفی با اندیشه ها و آداب و روسوم متنوع بوده و می توانیم این اشکال مختلف را در جای جای استان ببینیم.

به گفته وی، آیین هایی همچون نوروز خوانی، تکم خوانی، حضور سایاچی ها و بهره گیری از خوردنی های مخصوص به هر مراسم در خانه های مردم آذربایجان، جاذبه مهمی برای گردشگران محسوب می شود و در این نمایشگاه سعی داریم با ارائه کتابچه ها و بروشور ها و لوح های فشرده و نمایش زنده اقلام فرهنگی و هنری، بازدیدکنندگان را با گوشه ای از این مراسم و دیگر جاذبه های آذربایجان آشنا سازیم.

محمدی تصریح کرد: در غرفه های استان آذربایجان شرقی در این نمایشگاه، علاوه بر عرضه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نمایش زنده اجرای این هنرها، مراسم و سنن آیینی استان نیز به بازدیدکنندگان معرفی می شود.

محمدی از عموم هموطنان دعوت کرد در مدت تعطیلات نوروز امسال، با حضور در استان زیبا و چهارفصل آذربایجان شرقی ضمن لذت بردن از بهار دلپذیر این استان، با این جاذبه های نوروزی از نزدیک دیده و با فرهنگ و هنر و آیین های مردمان این دیار ‌آشنا شوند.

جشن ملی نوروز و آیین های نوروزی اقوام ایران زمین با حضور نمایندگانی از آذربایجان شرقی و سایر استانهای کشور در کاروانسرای خانات تهران آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور،ئاسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، تراب محمدی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، و مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سایر استانهای کشور و علاقمندان به تاریخ و فرهنگ کشور حضور یافنتد.